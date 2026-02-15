Farul Constanța a învins-o fără drept de apel pe Rapid, scor 3-1, într-un meci contând pentru etapa cu numărul 27 din Superliga. Înfrângerea a dinamitat atmosfera în tabăra giuleștenilor, iar tensiunea acumulată a explodat imediat după terminarea partidei de duminică seară.

Suporterii veniți de la București nu au mai ținut cont de nimic și i-au pus la zid pe fotbaliștii pregătiți de Constantin Gâlcă. Ultrașii le-au strigat favoriților „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”, amenințările continuând și cu scandări triviale la adresa conducerii clubului.

Furia peluzei s-a îndreptat și către Dobre, iar repertoriul a inclus și o scandare ce nu poate fi reprodusă: „Dacă fotbal nu jucați...”.

Gâlcă le găsește scuze fanilor

În ciuda tratamentului ostil de care au avut parte elevii săi, antrenorul Constantin Gâlcă a încercat să aplaneze conflictul și a pus reacția violentă a galeriei pe seama rezultatelor sub așteptări.

„Tot timpul e puțin, ne dorim să câștigăm. Orice echipă cu care am câștigat, nu a fost ușor. E o luptă strânsă. Fanii sunt supărați, e frustrare mare, dezamăgire când nu câștigi. Vin mereu după noi”, a spus Costel Gâlcă după meci.