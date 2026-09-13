Apartamentul unei jucătoare de tenis, spulberat de ruși. Obiectul rămas intact printre dărâmături

Dayana Yastremska (26 de ani), fost număr 21 mondial, trece prin momente cumplite după ce locuința familiei sale din Odesa a fost redusă la ruine în urma unui bombardament lansat de forțele ruse. Atacul, desfășurat vineri noapte asupra orașului portuar și a localității Ciornomorsk, s-a soldat cu doi morți și alte 36 de persoane rănite.

Într-o postare pe rețelele de socializare, sportiva a publicat imagini tulburătoare cu blocul în flăcări. Un singur obiect a rămas intact printre dărâmăturile apartamentului situat la etajul 22: un prosop portocaliu cu însemnele turneului de la Roland Garros.

„O bucată din tenisul mondial a supraviețuit unei rachete rusești. Casa noastră nu”, a transmis jucătoarea ucraineană. Ea a completat apoi cu un alt mesaj puternic: „Așa arată «lumea rusă» - o țintă directă a unei rachete de croazieră Kalibr”.