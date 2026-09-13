Apartamentul unei jucătoare de tenis, spulberat de ruși. Obiectul rămas intact printre dărâmături

Apartamentul unei jucătoare de tenis, spulberat de ruși. Obiectul rămas intact printre dărâmături Stiri
SPORT.RO
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Apartamentul jucătoarei de tenis Dayanei Yastremska a fost spulberat într-un atac asupra orașului Odesa.

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Dayanei YastremskaTenisWTARusia
Din articol

Dayana Yastremska (26 de ani), fost număr 21 mondial, trece prin momente cumplite după ce locuința familiei sale din Odesa a fost redusă la ruine în urma unui bombardament lansat de forțele ruse. Atacul, desfășurat vineri noapte asupra orașului portuar și a localității Ciornomorsk, s-a soldat cu doi morți și alte 36 de persoane rănite.

Într-o postare pe rețelele de socializare, sportiva a publicat imagini tulburătoare cu blocul în flăcări. Un singur obiect a rămas intact printre dărâmăturile apartamentului situat la etajul 22: un prosop portocaliu cu însemnele turneului de la Roland Garros.

„O bucată din tenisul mondial a supraviețuit unei rachete rusești. Casa noastră nu”, a transmis jucătoarea ucraineană. Ea a completat apoi cu un alt mesaj puternic: „Așa arată «lumea rusă» - o țintă directă a unei rachete de croazieră Kalibr”.

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Un apel către forurile internaționale

Jucătoarea care a participat recent la US Open a cerut organizațiilor WTA și ITF să analizeze situația din teren, criticând dur acceptarea sportivilor din Rusia și Belarus în competiții sub drapel neutru.

„Priviți aceste imagini prin ochii noștri. Acesta este adevăratul sens al «neutralității» voastre - de pe partea ucraineană a terenului”, a scris Yastremska. Semifinalistă în trecut la Australian Open, jucătoarea refuză în mod constant să dea mâna cu adversarele din Rusia și Belarus la finalul meciurilor, punctând încă din 2023: „Nu contează ce turneu este - nu vom da mâna”.

Nu este prima dată când familia sportivei are de suferit din cauza conflictului, locuința bunicii sale fiind avariată în timpul unui atac din noaptea de Revelion a anului 2024. Potrivit informațiilor, și alte baze sportive sau case ale atleților ucraineni au fost afectate, un exemplu fiind apartamentul din Kiev al fotbalistului Georgiy Sudakov, lovit de o dronă anul trecut, dar și un club de padel din capitală, distrus chiar săptămâna trecută.

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