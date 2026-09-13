Anunț important făcut de FCSB cu o zi înaintea meciului cu Petrolul Ploiești

Anunț important făcut de FCSB cu o zi înaintea meciului cu Petrolul Ploiești Superliga
SPORT.RO
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FCSB a anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru confruntarea de luni seară, care marchează revenirea echipei pe cel mai mare stadion al țării.

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Cu doar o zi înaintea partidei din etapa a noua a SuperLigii, clubul bucureștean a comunicat ultimele informații legate de accesul suporterilor la meciul contra prahovenilor. Reprezentanții FCSB au precizat că ticket-ele pot fi achiziționate în continuare din mediul online, pe platforma clubului, iar fanii au posibilitatea să cumpere bilete fizice direct de la casele Arenei Naționale pe parcursul zilei de mâine.

„Biletele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului; Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise luni, începând cu ora 12:00. Vă așteptăm alături de noi!” - a transmis FCSB pe Facebook.

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Prețurile biletelor și întoarcerea pe Arena Națională

Meciul programat luni, de la ora 21:00, aduce formația roș-albastră înapoi pe cel mai mare stadion din România după o pauză de aproximativ cinci luni. În debutul stagiunii curente, echipa a fost nevoită să își organizeze jocurile de pe teren propriu în Ghencea, pe stadionul Arcul de Triumf sau la Târgoviște. Ultimul eveniment fotbalistic găzduit de Arena Națională s-a disputat la finalul lunii aprilie.

Prețurile biletelor pornesc de la 30 de lei pentru un loc la peluză și ajung la 50 de lei pentru Tribuna 2. Suporterii care doresc să urmărească meciul din zonele VIP trebuie să achite 100 de lei pentru VIP 3, 150 de lei pentru VIP 2 și 200 de lei pentru VIP 1.

FCSB ocupă în momentul de față locul opt în clasament, cu 11 puncte, patru mai puține decât adversara Petrolul Ploiești, care se află pe poziția a treia.

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