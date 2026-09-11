Deși fotbalul este departe de a fi primul sport pe teritoriul Americii, Ronaldo Nazario a fost recunoscut imediat de o parte dintre spectatori, care l-au abordat, fiind dornici să își facă o fotografie alături de brazilianul cu două Cupe Mondiale în palmares.

După ce s-a lăsat filmat la Miami antrenându-se alături de Carlos Alcaraz , în 2025, fostul atacant brazilian s-a deplasat la New York pentru a urmări din tribunele Stadionului Arthur Ashe semifinalele turneului feminin.

Ronaldo Luis Nazário de Lima (49 de ani) continuă să își dezvolte pasiunea pentru tenis.

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Ronaldo, Michelle Obama și Rami Malek, văzuți în tribunele Stadionului Arthur Ashe, la semifinalele feminine

În tribunele celui mai mare stadion de tenis din lume au mai fost văzuți, în seara semifinalelor feminine de la Flushing Meadows, actorul Rami Malek, dar și Michelle Obama.

Și mai multe personalități sunt însă așteptate în următoarele trei seri, la New York, când vor avea loc semifinalele masculine, finala feminină și ultimul meci al turneului, finala masculină.

Americanii, dezamăgiți de rezultatele din semifinalele feminine

Din nefericire pentru publicul-gazdă, Jessica Pegula și Cori Gauff nu au reușit victorii împotriva primelor două jucătoare ale clasamentului, Arina Sabalenka, respectiv Elena Rybakina.

Adversara care a pus capăt parcursului Soranei Cîrstea în optimile US Open, Jessica Pegula, a rezistat doar 80 de minute pe teren, în compania numărului unu mondial, Arina Sabalenka, cedând scor 7-5, 6-2.

Ulterior, Cori Gauff - care a salvat două mingi de meci în sfertul de finală cu Mirra Andreeva - a început mai bine semifinala a doua, desprinzându-se pe tabelă, după un prim set câștigat cu 6-3. Nu a fost însă îndeajuns pentru calificare, următorul număr unu mondial, Elena Rybakina reușind câte două break-uri în seturile doi și trei pentru a se impune, în final, 3-6, 6-4, 6-4.

