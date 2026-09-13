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Fosta soție a lui Wladimir Klitschko a fost găsită fără suflare în apartamentul ei din Greenville, Carolina de Sud. În apartament se afla și iubitul ei, Brian Hickerson, care dormea într-o cameră alăturată. Cel care a făcut descoperirea a fost fratele lui Hickerson, Zach, care l-a trezit pe partenerul actriței și cel care a anunțat autoritățile.

Relația dintre Hayden Panettiere și Brian Hickerson a fost una complicată. Cei doi s-au cunoscut în 2018, la scurt timp după ce actrița s-a despărțit de Wladimir Klitschko, iar relația lor a devenit din ce în ce mai tumultuoasă. Brian a fost arestat în urma unor incidente de violență domestică în care a fost implicată actrița. Bărbatul a petrecut o perioadă scurtă în spatele gratiilor din cauza acuzațiilor de violență domestică.

La o lună după decesul lui Hayden Panettiere, Brian Hikerson și fratele său au fost arestați, conform The Sun. Brian și Zach petreceau într-un bar din Greenville. Situația a degenerat după ce Brian a intrat într-un conflict cu alți clienți și a aruncat cu un scaun. Frații Hickerson au fost scoși cu forța din locație, iar autoritățile au fost chemate la fața locului.

Cei doi au fost încătușați, însă doar Zach a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice după ce a început să îi jignească în repetate rânduri pe agenții ajunși la fața locului. Brian a fost eliberat, însă fostul iubit al lui Panettiere a acuzat Departamentul de Poliție din Greenville de faptul că a lăsat să se scurgă informații în legătură cu moartea actriței.

Mama lui Hayden Panattiere, acuzații grave pentru Hickerson

Lesley Vogel, mama lui Hayden Panettiere, s-a legat de declarațiile făcute de partenerul actriței în fața autorităților și a mărturisit că, în opinia sa, lucrurile nu se leagă. Femeia spune că Hickerson ar fi observat că fiica sa nu se simte bine în momentul în care s-a întors acasă.

”Nu înțeleg cum poți să tragi un pui de somn lângă cineva care este pe moarte și să nu-ți dai seama că ceva nu este în regulă. Există multe lucruri din trecut care arată că Brian a încurajat-o și i-a permis lui Hayden de multe ori anumite comportamente, iar acesta este motivul pentru care tatăl ei și cu mine am fost îngrijorați în legătură cu el și, sincer, cu familia lui, de mult timp”, a spus Lesley Vogel pentru Daily Mail.

De altfel, în urmă cu doar câteva zile, mama lui Hayden Panettiere l-a mai arătat o dată cu degetul pe Hickerson.

”Această persoană din viața ei, de care încercam să scăpăm de ceva vreme, era alături de ea în momentul morții sale, iar aceea era Brian Hickerson”, a mai spus Vogel.