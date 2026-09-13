Barcelona, emoții cu Levante în La Liga! Lamine Yamal a făcut spectacol

Catalanii au luat destul de repede un avans de două goluri pe Estadio Ciudad de Valencia, Espart deschizând scorul, în minutul 5, iar Yamal majorând avantajul în minutul 19. Acelaşi Yamal a înscris din penalti, după pauză, în minutul 48, şi soarta meciului era decisă.

Gazdele au redus din diferenţă în minutul 70, prin Ivan Romero, iar în minutul 88 căpitanul Roger Brugue a pornit de la jumătatea terenului înscriind cu un pic de noroc. Apropierea de pe tabelă a gazdelor a fost însă amendată de Adeyemi, în minutul 90+3, şi Levante – FC Barcelona a fost 2-4 scor final.

Echipa lui Hansi Flick îşi continuă marşul triumfal în La Liga, fiind lider, cu 15 puncte, şi rămânând singura formaţie neînvinsă în acest sezon. Levante e a 13-a cu 5 puncte, scrie News.ro.