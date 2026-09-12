GALERIE FOTO S-au făcut de râs? Americanii au anunțat un record istoric în tenis la US Open, dar totul a fost invalidat

S-au făcut de râs? Americanii au anunțat un record istoric în tenis la US Open, dar totul a fost invalidat Tenis
Alexandru Hațieganu
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Finala US Open 2026, Ben Shelton - Alexander Zverev, va fi o bătălie între doi dintre cei mai buni tenismeni la serviciu, din întregul circuit ATP.

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US Open 2026Ben SheltonserviciuvitezaservăTenis ATPFrances Tiafoe
Din articol

Organizatorii Openului American au ieșit cu imaginea pătată dintr-o încercare de a-și promova un record istoric în tenis, care s-ar fi întâmplat în timpul semifinalei Ben Shelton - Frances Tiafoe.

În duelul sută la sută american, câștigat în patru seturi de numărul nouă mondial, Ben Shelton, jucătorul care l-a eliminat în sferturile de finală pe Carlos Alcaraz, radarul a depistat o viteză de 254 km/h la o servă trimisă de Ben Shelton.

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Viteza ar fi coincis cu un nou record istoric în turneele de mare șlem, însă aceasta nu a fost ratificată de evaluările video făcute ulterior. Sistemul hawk eye a confirmat, mai târziu, că viteza corectă a fost de 231 km/h.

„După revizuire, viteza servei a fost de 231 km/h. Totuși, destul de mare,” a scris contul oficial al US Open, corectând informația inițial distribuită pe rețelele sociale.

Frances Tiafoe a reușit să returneze în teren serva de 231 km/h trimisă de Ben Shelton, însă nu cu mare folos, adversarul său reușind să încheie punctul din a treia lovitură.

Cea mai rapidă servă în turneele de mare șlem, reușită anul trecut: 246 km/h

În turneele de mare șlem, recordul pentru serviciul trimis cu cea mai mare viteză în terenul advers datează din 2025, când francezul Giovanni Mpetshi Perricard a servit cu 246 km/h, într-un meci jucat în runda inaugurală.

Cea mai rapidă servă reușită în tenisul profesionist îi este atribuită australianului Sam Groth, care, într-un turneu ATP Challenger din Busan, Coreea de Sud, organizat în 2012, a servit o minge cu peste 263 km/h.

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Ben Shelton

  • Ben shelton uso finalist 03
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