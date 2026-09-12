Organizatorii Openului American au ieșit cu imaginea pătată dintr-o încercare de a-și promova un record istoric în tenis, care s-ar fi întâmplat în timpul semifinalei Ben Shelton - Frances Tiafoe.

În duelul sută la sută american, câștigat în patru seturi de numărul nouă mondial, Ben Shelton, jucătorul care l-a eliminat în sferturile de finală pe Carlos Alcaraz, radarul a depistat o viteză de 254 km/h la o servă trimisă de Ben Shelton.

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Viteza ar fi coincis cu un nou record istoric în turneele de mare șlem, însă aceasta nu a fost ratificată de evaluările video făcute ulterior. Sistemul hawk eye a confirmat, mai târziu, că viteza corectă a fost de 231 km/h.

„După revizuire, viteza servei a fost de 231 km/h. Totuși, destul de mare,” a scris contul oficial al US Open, corectând informația inițial distribuită pe rețelele sociale.

Frances Tiafoe a reușit să returneze în teren serva de 231 km/h trimisă de Ben Shelton, însă nu cu mare folos, adversarul său reușind să încheie punctul din a treia lovitură.