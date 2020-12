Amintiri INCREDIBILE din tineretea lui Becali! Cum era cunoscut patronul de la FCSB si cum a castigat primii bani. "I-am acoperit cu un celofan sa nu ii ploua"

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogati oameni din Romania.

Patronul celor de la FCSB a dezvaluit in trecut cum a facut primii bani, amintindu-si ca afacerile sale au luat amploare dupa Revolutia din decembrie 198

"Banii i-a castigat tata din vanzarea produselor lactate, a mieilor si oilor. Cand toata lumea se ducea la turci sa ia doua-trei perechi de blugi, eu aduceam cu tirurile. Ii bagam direct in en-gros-uri, iar banii ii primeam pe loc. Nu ma interesa pe mine daca se vindeau sau cat timp le trebuia pentru a scapa de marfa. Aduceam si 10 tiruri de blugi pe saptamana.

Banii ii rulam in fiecare zi. Pentru ca nu aveam unde sa ii bag pe toti, i-am descarcat in curte. Apoi m-am dus in casa, am luat o folie de celofan si i-am acoperit, pentru ca imi era teama sa nu ploua peste noapte si sa-i ude. Cred ca in total, transformati in valuta, erau acolo 1 milion de dolari", si-a amintit Gigi Becali.

Potrivit celor de la Libertatea, un prieten de-a lui Becali a povestit cum era cunoscut in tinerete patronul de la FCSB si a vorbit despre omul cu care s-a aflat constant intr-o competitie.

"Ii placea sa petreaca, sa se simta bine si sa cheltuiasca bani. Nu se lua de el nici Militia, nici Securitatea, pentru ca toata lumea stia ca este baiatul lui nea Tase, de la care cumparau branza, iaurt si miei. Stia sa se distreze si isi dorea sa fie cel mai cel.

Din acest motiv si-a si cumparat Maybach-ul si Palatul, ca sa aiba masina si casa mai mari si mai valoroase decat ale varului sau, cu care s-a aflat in competitie tot timpul", a spus Gicu Coada, conform Libertatea.