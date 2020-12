BREAKING NEWS | Gigi Becali se gandeste la TRANSFERURI si in ziua de Craciun! Oferta de ULTIMA ORA: "Cred ca FCSB o sa il ia. E o oferta certa!"

Gigi Becali a facut o oferta scrisa pentru unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Liga 1.

Denis Harut (21 de ani) este unul din jucatorii pe care Gigi Becali ii doreste cu insistenta si negociaza cu patronul Botosaniului pentru un posibil transfer.

Nemultumit de prestatiile lui Valentin Cretu, Gigi Becali este disperat sa gaseasca un inlocuitor pentru postul de fundas dreapta.

Valeriu Iftime spune ca are oferta scrisa de la Gigi Becali pentru Harut, de 500.000 de euro, insa nu vrea sa ii dea drumul contra aceste sume.

Patronul Botosaniului spune ca nu vrea sa lase din pret si Harut nu va pleca pana in vara:

"La Denis e oferta certa, dar nu-i dau drumul la pretul asta. Cred ca FCSB-ul il ia daca ii las un pret convenabil, dar nu!

Harut nu pleaca sigur in iarna asta, vedem in vara", a declarat Valeriu Iftime, pentru Telekom Sport.

Cota de piata a lui Harut este de 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Fundasul dreapta este om de baza in nationala U21 a Romaniei, iar in acest an a reusit sa inscrie si primul sau gol sub comanda lui Adrian Mutu.