Adio, FCSB! Pantiru isi face bagajele! Gigi Becali vrea sa scape de fotbalistul adus in 2019! "Il asteptam cu bratele deschise!" La ce echipa e asteptat

Ionut Pantiru (24 de ani) ar putea sa o paraseasca pe FCSB in aceasta iarna.

Pantiru a intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali si fundasul stanga are sanse mari sa plece de la echipa in aceasta iarna.

Prima care a intrat pe fir este chiar fosta echipa a lui Pantiru, Poli Iasi. Pancu il doreste pe Pantiru la Iasi, iar presedintele Ciprian Paraschiv spune ca il asteapta pe fundas cu bratele deschise:

"Daca el si-ar dori sa vina sa joace la Iasi, noi am accepta orice varianta. Practic, Iasiul e casa lui si noi il asteptam cu bratele deschise", a spus Ciprian Paraschiv.

Pantiru ar putea merge sub forma de imprumut la Poli Iasi. Fotbalistul are un salariu de 100.000 de euro pe an la FCSB, unde mai are contract pana in 2024.

Fotbalistii lui Poli Iasi si-au primit restantele inainte de sarbatori!

"S-au dat trei salarii, s-au inchis toate primele de joc. Da, suntem bucurosi ca suntem aproape la zi", a mai anuntat presedintele Ciprian Paraschiv.