"Tata era dezamagit ca semnez cu Rapid!" Dezvaluiri incredibile din partea unui rapidist. "Eram intrebat de ce nu merg la Steaua"

Se stie de marea rivalitate dintre Rapid si Steaua, iar un fost rapidist face dezvaluiri incredibile.

Adrian Iencsi, fost jucator la Rapid, s-a deschis si a vorbit despre mai multe experiente din cariera sa de fotbalist. Fundasul a jucat la Rapid in perioada 1997-2004 si 2009-2010.

"N-am semnat asa convins cu Rapidul, mai cu jumatate de inima. Tata era dezamagit, vecinii ma intrebau daca nu ma duc la Steaua. Cand am venit in Bucuresti, am stat la o garsoniera, fara tv, fara nimic, am inceput sa plang si am zis ca a doua zi plec acasa.", a declarat Iencsi intr-o discutie cu suporterii.

Fostul fundas a povestit cum era ca jucator sub comanda lui Mircea Lucescu: "Nea Mircea ne lega si la sireturi pe cei tineri, ne puna aparatorile. Aici la Rapid, Pancu mi-a fost ca un frate, un talent unic, putea ajunge la cele mai mari cluburi din Europa deoarece era o legenda. Eram personalitati diferite, dar ne-am completat."

Adrian Iencsi a fost campion al Romaniei in 1999 si 2003. A mai jucat la Spartak Moscova, Apollon Limassol sau Ceahlaul Piatra Neamt.