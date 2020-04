Un fan a facut stadionul Rapidului pe calculator impreuna cu fiul sau de 5 ani! Noua arena arata SENZATIONAL! VIDEO

Pana sa fie gata, suporterii Rapidului pot face un tur virtual pe viitoarea arena din Giulesti.

Claudio Moreno si fiul sau de 5 ani sunt mari fani ai Rapidului, dar si ai celebrului joc video Minecraft. Cei doi nu s-au plictisit stand acasa, ba chiar au profitat de ocazie si au refacut in format 3D viitoarea arena din Giulesti, care va avea 14.000 de locuri.

Jocul Minecraft, unul dintre cele mai vandute din lume, este axat pe creativitate si constructie, iar jucatorii pot realiza machete tridimensionale folosind diverse cuburi.

Claudio Moreno si fiul sau au folosit pozele facute publice de Compania Nationala de Investigii pana in luna decembrie.

Stadionul Giulesti, a carui investitie se ridica in jurul sumei de 40 de milioane de euro, va fi gata in toamna acestui an.

