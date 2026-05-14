Pancu a declarat recent că vrea condiții mai bune la CFR Cluj ca să rămână la club, în contextul în care s-a tot zvonit că ar fi bătut palma cu Rapid pentru a-l înlocui la finalul actualei stagiuni pe Costel Gâlcă.

Iar Varga a explicat că Pancu i-a garantat că nu pleacă de la CFR Cluj și a evidențiat cât de mult l-au deranjat declarațiile antrenorului, pe care l-a numit ”nesimțit”.

Iuliu Mureșan intervine în scandalul dintre Pancu și Varga: ”Cum se zice? Vorbele zboară, faptele rămân”

În scandalul momentului de la CFR Cluj a intervenit și președintele Iuliu Mureșan, care a ținut să puncteze faptul că nu a fost lezat de declarațiile lui Pancu referitoare la condițiile de la CFR Cluj.

”Pe mine deloc nu m-a supărat ce a spus Pancu. E un antrenor foarte bun, avem nevoie de el. Trebuie să fim înţelegători.

Mai poţi să declari, şi mie mi s-a întâmplat să spun o chestie care nu trebuia spusă aşa, dar nu trebuie luat omul după vorbe ci după fapte. Vorbele zboară, cum se zice, dar faptele rămân”, a spus Mureșan la Prima Sport.

Declarația care l-a înfuriat pe Ioan Varga

În momentul în care a fost întrebat în ce condiții ar accepta să continue pe banca celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu a cerut printre altele salarii la zi, o bază de pregătire, dar și unele transferuri.

”În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a declarat Daniel Pancu.

Reacția zdrobitoare a lui Varga după declarațiile lui Pancu

Ruptura dintre patronul lui CFR Cluj și Daniel Pancu pare iremediabilă, iar Ioan Varga a venit cu încă o reacție după declarația fostului jucător de la Rapid.

”Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față-n față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație. Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem șapte antrenori la coadă, nu stăm noi după tine.

E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce... Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele”, a declarat Ioan Varga, pentru Monitorul de Cluj.