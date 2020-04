"Radeau de el ca nu stie sa stea in picioare!" A fost in probe la Rapid anul trecut, iar acum s-a transferat in Ligue 1 pentru 2 milioane de euro

Un fotbalist refuzat de Rapid in urma cu un an a prins un transfer spectaculos in Franta.

Jean Onana (20 ani) a fost in probe la Rapid in urma cu un an, cand echipa din Giulesti evolua in Liga a 3-a, insa a fost refuzat.

Florin Manea, fostul director sportiv al giulestenilor, spune ca unii jucatori "radeau de el ca nu stie sa stea in picioare."

Onana a fost adus de Lile in aceasta iarna, dupa ce au platit 2 milioane de euro portughezilor de la Leixoes.

"L-am avut pe Jean Onana in probe, iar noi l-am dat afara si acum joaca in prima liga din Franta, la Lile. A jucat un meci in Liga 3, chiar cu Progresul in Giulesti, pe un namol. Radeau cativa de el, asta nu stie sa stea in picioare. Eu le-am zis 'Bai, vedeti ca e bin. Mie imi place. E adus pe filiera mea.' Mai radea si Pancu de el, da. Acum zice 'Nu, mie mi-a placut de el.' Dupa ce a vazut ca joaca la Lile. Daca ti-a placut, de ce nu l-ai ajutat?", a spus Florin Manea pentru Gazeta.

Onana are o singura aparitie in Ligue 1 pentru Lile, in infrangerea de pe teren propriu cu Marseille din 16 februarie, scor 1-2. Onana a fost titluar in acel meci si inlocuit in minutul 80.