Hotărârea a fost luată de federație, pentru sezonul 2025-2026.

FR Baschet a anunţat, în contextul publicării Regulamentului Specific LNBM 2025-2026, că U BT Cluj, campioana en-titre, va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off, ca urmare a participării sale în două competiţii internaţionale majore: BKT EuroCup şi Liga Adriatică.

La Art. 10.2 (Sistemul competiţional), FRB specifică:

”Echipa U-BT Cluj-Napoca, la propunerea clubului si cu acordul majoritar al echipelor participante, va evolua direct din a doua fază a competiţiei – Faza 2 de Play-off. După finalizarea sezonului regular LNBM, sezonul 2025-2026, echipele clasate pe locurile 1-7, impreună cu U-BT Cluj-Napoca, vor juca în Play-off pentru stabilirea locurilor 1-8 din clasamentul final al sezonului LNBM 2025-2026. Echipa U-BT Cluj-Napoca intră în play-off de pe poziţia 1, dar NU va beneficia de avantajul terenului propriu la jocul decisiv din toate disputele cu următorii adversari din tururile Play-off (sferturi, semifinale si finale)”.

Cum se va desfășura campionatul

Liga Naţională masculin (LNBM) va avea la start 16 echipe în sezonul 2025-2026. 

Între 1 octombrie 2025-18 aprilie 2026 va avea loc sezonul regulat, iar între 24 aprilie – 7 iunie se vor disputa meciurile din play-off cu campioana U BT Cluj intrată din această fază şi celelalte echipe clasate pe locurile 2-8, informează news.ro.

U BT Cluj debutează pe 1 octombrie în cupele europene

U BT Cluj va evolua astfel, începând din 1 octombrie, în competiţiile europene. Primele meciuri oficiale vor avea loc în 1 octombrie, cu Bahceşehir College Istanbul – BKT EuroCup, respectiv în 11 octombrie, cu KK Krka – Liga Adriatică.

Obiectivele campioanei anunţate la reunire: câştigarea titlului şi a Cupei României, trecerea de grupe în BKT EuroCup şi clasarea în Top 6 din Liga Adriatică.

Foto: U-BT CLuj-Napoca

