Internaționalul român a semnat un contract valabil pe două sezoane cu gruparea de pe Mediterană și va purta tricoul cu numărul 14.

Ce au scris scoțienii după ce Ianis Hagi a fost prezentat la Alanyaspor

La prezentarea oficială, Ianis Hagi a fost însoțit de tatăl său, legendarul Gheorghe Hagi.

Scoțienii au reacționat la scurt timp după ce Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor.

”Mijlocașul și-a dat acordul pentru un transfer târziu după ce ’a închis ușa pentru Rangers’”, au scris scoțienii de la Glasgow World.

Ianis Hagi a ajuns la Rangers în iarna lui 2020, împrumutat de la Genk. După doar câteva luni, scoțienii au decis să îl transfere definitiv pe fotbalistul român. Ianis Hagi devenise vedetă pe Ibrox Park, dar o accidentare i-a curmat ascensiunea. După un an în care a stat departe de teren, Ianis Hagi s-a întors la Rangers, dar scoțienii au decis să îl împrumute la Alaves, în La Liga, unde a stat mai mult pe bancă.

Revenit pe Ibrox Park, Ianis a fost trimis la echipa a doua, din cauza unei clauze care prevedea o creștere salarială dacă fotbalistul ar fi ajuns la 100 de meciuri. Internaționalul român s-a întors la prima echipă abia după cee a fost de acord să renunțe la acea clauză, însă după doar câteva luni, Rangers a decis să nu îi mai ofere prelungirea contractului.

130 de meciuri, 20 de goluri și 28 de pase decisive sunt cifrele lui Ianis Hagi la Rangers.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt.

În actualul sezon, Alanyaspor a obținut 4 puncte în primele 3 etape din Superlig. Primul meci după pauza pentru jocurile echipelor naționale va fi cel cu Konyaspor, în deplasare, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00.

