18 ani de la atacurile teroriste de pe 11 Septembrie 2001. Sase oameni de sport au decedat atunci

9/11 a lasat in urma aproape 3.000 de morti si peste 6.000 de raniti.

Pe 11 septembrie 2001 (9/11), patru atacuri teroriste au socat Statele Unite ale Americii si lumea intreaga, dupa ce au vizat World Trade Center (WTC), Pentagonul si Casa Alba si au ucis aproape 3.000 de oameni. Potrivit presei si guvernului american, grupul islamic Al-Qaeda a fost autorul celui mai grav act terorist din istoria lumii, care, pe langa cei ucisi, a ranit peste 6.000 de persoane si a provocat daune de 3 trilioane de dolari. Atacurile au afectat complet SUA, iar industria sportiva nu a facut exceptie. Cativa fosti sportivi au murit, iar evenimentele sportive au fost reprogramate.

Cei 6 oameni de sport care au decedat in urma atacurilor din 9/11:

- MARK BAVIS a fost pasager la zborul United Airlines 175, care a lovit Turnul de Sud al WTC. Americanul de 31 de ani jucase ca extrema stanga in American Hockey League (AHL). El evoluase pentru Boston University, Providence Bruins, Fredericton Canadiens si South Carolina Stingrays, dupa ce fusese ales de pe pozitia 181 la Draft-ul NHL din 1989 de New York Rangers. Bavis a fost, de asemenea, scouter pentru Los Angeles Kings. Dupa moartea sa, familia sa a fondat Mark Bavis Leadership Foundation, care are scopul de a ajuta tinerii care urmaresc succesul in diferite domenii.

- DANIEL TRANT era la serviciu, in Turnul Nordic al WTC, lucrand ca bond trader pentru compania Cantor Fitzgerald, cand atacurile teroriste au avut loc. El fusese bachetbalist, fiind ales de pe pozitia a 228-a la NBA Draft-ul din 1984 de catre Boston Celtics, dupa ce jucase la Clark University, din Worchester (Massachusetts). A mai evoluat pentru echipe din Irlanda si pentru Springfield Fame, cu care a castigat titlul in United States Basketball League.

- EAMON McENEANEY a fost coleg de serviciu cu Trant. Barbatul de 46 de ani fusese jucator de lacrosse la Cornell University. De-a lungul carierei, el a castigat titlurile de „Attackman of the Year” in 1975 si „Player of the Year” in 1977. De asemenea, in 1992, McEneaney a fost inclus US Lacrosse Hall of Fame si a reprezentat SUA la World Lacrosse Championships, in 1978. El a fost poet si scriitor, cateva dintre creatiile sale fiind publicate postum.

- NEZAM HAFIZ a murit ca urmare a atacurilor de pe 11 Septembrie, in timp ce se afla la serviciu, la etajul 94 al Turnului de Nord al WTC. Barbatul de 32 de ani, care detinea cetatenie guianeza si americana, jucase cricket de performanta, pentru echipe din SUA, Guyana si Demerara. In 1992, el s-a alaturat parintilor si celor doua surori deja stabilite la New York si lucra ca financial assistant la compania de asigurari Marsh and McLennan.

- GARNET BAILEY a fost pasager al zborului United Airlines Flight 175, care a fost deturnat si prabusit in Turnul de Sud al WTC. Canadianul a fost hocheist de performanta, cu o cariera care s-a intins pe 11 ani, el evoluand in NHL pentru Boston Bruins, Detroit Red Wings, St. Louis Blues si Washington Capitals. Supranumit „The Ace”, barbatul de 53 de ani era directorul departamentului de scouting al clubului Los Angeles Kings si se intorcea dintr-o vizita facuta clubului afiliat Manchester Monarchs. Clubul la care lucra si-a numit mascota „Bailey” in memoria sa, iar familia a fondat Ace Bailey Children's Foundation, care strange bani pentru copii spitalizati si pentru familiile lor.

- MARI-RAE SOPPER a murit dupa ce American Airlines Flight 77 s-a prabusit peste cladirea Pentagonului. Ea avea 35 de ani, fusese gimnasta de performanta si locotenent in Judge Advocate General's Corps (JAG Corps, avocati specializati in drept militar) si era in drum pentru a ocupa un post de trei ori mai prost platit decat cel din JAG, ca antrenoare principala de gimnastica la University of California - Santa Barbara Gauchos. Mai lucrase ca antrenoare de gimnastica la United States Naval Academy si la George Washington University, iar familia ei a fondat "Mari-Rae Sopper Gymnastics Memorial Fund", care ajuta diverse programe destinate gimnasticii.

Ian Thorpe a scapat de moarte din intamplare

Pe 11 septembrie 2001, inotatorul australian Ian Thorpe era la New York, oras pe care il considera a doua sa casa, si voia sa viziteze platforma turistica din varful WTC, dar, dupa ce a terminat o sesiune de alergare, el a observat ca uitase camera foto si s-a intors la hotel sa o recupereze. Odata ajuns in camera, Thorpe a aprins televizorul si a vazut ca Turnul de Nord al WTC fusese lovit si era in flacari. Cel supranumit „Thorpedo” este cel mai medaliat sportiv australian si a fost cel mai de succes sportiv de la Jocurile Olimpice din 2000. De-a lungul carierei, el a fost laureat cu 11 medalii olimpice, 11 titluri mondiale si a stabilit 17 recorduri mondiale. La JO 2004 a devenit primul inotator care a cucerit o medalie in toate probele olimpice in care a participat.