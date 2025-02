Însă fotbalul american are o tradiție unică, în care nu doar echipa în ansamblu este răsplatită, ci și fiecare jucător, antrenor, membru al staff-ului, manager sau patron. Este vorba de inelele personalizate care sunt acordate fiecărui câștigător de Super Bowl. În fotbalul american există o expresie celebră – “The ring is the real thing”.

*** Faimosul Tom Brady este jucătorul care are cele mai multe inele de Super Bowl, 7 la număr. 6 cu New England Patriots și unul cu Tampa Bay Buccaneers. Cele 7 inele ale lui Brady sunt estimate în total la 245.000 de dolari.

*** Un inel de la primul Super Bowl din 1966 al câștigătoarei Green Bay Backers s-a vândut la licitație cu 70.000 de dolari. Inelul avea un un singur diamant de 5 carate, echivalentul unui gram. Însă valoarea inelelor din 1966 este inestimabilă pentru istoria fotbalului american. Antrenorul lui Green Bay de la acea vreme era legendarul Vince Lombardi, cel care a dat și numele trofeului care răsplătește câștigătoarea unui Super Bowl. Și o comparație. Inelul de campion din 2018 al celor de la New England Patrios are 283 de diamante de 9.85 carate, adică 19,7 grame!

Și în final vă propun un calcul simplu pentru ceea ce înseamnă inelele de Super Bowl pentru prestigiu, prestanță și istorie. Să luam ca exemplu situația celor din Kansas City pentru Super Bowl 2023. Un inel a costat 40.000 de dolari.

Clubul le-a comandat pe cele 150 care intră în pachetul așa-numit standard. Să spunem că NFL a compensat cu suma maximă prevăzută de regulament pentru fiecare inel, adică 7.000 de dolari. 150 de inele x 40.000 de dolari pentru fiecare inel înseamnă 6 milioane de de dolari! De aici se scade suma suportată de NFL, aproximativ un milion de dolari. Asta inseamnă ca o echipă plateste din bugetul propriu 5 milioane de dolari pentru inelele de Super Bowl. „Stăpânii inelelor” joacă în direct pe voyo.ro duminică noapte de la 01.30. Have a great Super Bowl, have a beer and have fun with voyo!