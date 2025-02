Înaintea meciului dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles, Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Smiley vor discuta, într-o ediție specială – Studio Super Bowl, despre evenimentul urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.



Cu peste 100 de milioane de urmăritori, Super Bowl este fenomenul mondial care unește oameni de pretutindeni în spiritul american. E mai mult decât un simplu meci de fotbal american – finala NFL este cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii, iar emblematicul concert din pauză este visul oricărui artist. În acest an, abonații VOYO vor putea urmări LIVE acest spectacol mondial, iar înainte de startul meciului, începând cu ora 00:30, Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Smiley îi așteaptă pe fanii sportului la o ediție specială dedicată Super Bowl.

Super Bowl 2025 este LIVE pe VOYO! Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Smiley, invitați într-o ediție specială înainte de cel mai urmărit eveniment sportiv din SUA



Costin Ștucan: „În 1991, am pus mâna pe un supliment de sport US Today, care avea zeci de pagini despre NFL. Totul full-color, poze impecabile, în timp ce ziarele din România publicau încă imagini de sport din care nu înțelegeai nimic. Pentru un puști de 14 ani, dintr-o țară în care programul TV dura două ore, fotbalul american și aura lui erau de domeniul fantasticului. Deși eram fan Dinamo și Liverpool, am urmărit multă vreme rezultatele Pittsburgh Steelers – îmi plăcea enorm logoul – și am rămas cu o sensibilitate pentru acest sport.”