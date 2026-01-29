Vlad Dragomir, nominalizat de UEFA la golul etapei din Champions League

Din nou căpitan la Pafos, Vlad Dragomir a deschis scorul în partida de la Limassol cu o reușită de generic. În minutul 17, mijlocașul român a expediat o "rachetă" de la mare distanță, direct în vinclu, fără șansă pentru portarul Slaviei.



A fost primul gol din cariera lui Dragomir în Champions League, Pafos s-a impus cu 4-1, însă campioana Ciprului a ratat "la mustață" calificarea în play-off - locul 26, cu 9 puncte, la egalitate cu locul 24, dar cu un golaveraj mai slab.



UEFA l-a nominalizat pe Vlad Dragomir la premiul pentru golul etapei din Champions League. Românul va avea însă o misiune dificilă, printre nominalizați numărându-se și portarul Anatoliy Trubin, care a înscris pentru Benfica la ultima fază din meciul cu Real Madrid (4-2).



Nominalizații la premiul pentru golul etapei din Champions League

