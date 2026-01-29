VIDEO UEFA a făcut anunțul despre Vlad Dragomir după "bijuteria" românului din Champions League

UEFA a făcut anunțul despre Vlad Dragomir după "bijuteria" românului din Champions League Liga Campionilor
Vlad Dragomir (26 de ani) a reușit un gol splendid pentru Pafos în victoria din Champions League contra Slaviei Praga, 4-1.

Vlad Dragomir, nominalizat de UEFA la golul etapei din Champions League

Din nou căpitan la Pafos, Vlad Dragomir a deschis scorul în partida de la Limassol cu o reușită de generic. În minutul 17, mijlocașul român a expediat o "rachetă" de la mare distanță, direct în vinclu, fără șansă pentru portarul Slaviei.

A fost primul gol din cariera lui Dragomir în Champions League, Pafos s-a impus cu 4-1, însă campioana Ciprului a ratat "la mustață" calificarea în play-off - locul 26, cu 9 puncte, la egalitate cu locul 24, dar cu un golaveraj mai slab.

UEFA l-a nominalizat pe Vlad Dragomir la premiul pentru golul etapei din Champions League. Românul va avea însă o misiune dificilă, printre nominalizați numărându-se și portarul Anatoliy Trubin, care a înscris pentru Benfica la ultima fază din meciul cu Real Madrid (4-2).

Nominalizații la premiul pentru golul etapei din Champions League

  • Vlad Dragomir (Pafos), în victoria cu 4-1 contra Slaviei Praga - șut în vinclu de la aproape 30 de metri
  • Anatoliy Trubin (Benfica), în victoria cu 4-2 contra lui Real Madrid - lovitură de cap excelent plasată din centrul careului
  • Joao Pedro (Chelsea), în victoria cu 3-2 contra lui Napoli - preluare spectaculoasă și șut imparabil de la 20 de metri
  • Federico Di Marco (Inter), în victoria cu 2-0 contra Borussiei Dortmund - lovitură liberă de la 19 metri, peste zid

Clasamentul final din faza principală Champions League

Tabloul din UCL

