Marseille a suferit un eșec usturător contra lui Club Brugge, scor 0-3, în ultima rundă din faza principală. Chiar și așa, echipa lui Roberto De Zerbi putea să încheie în primele 24 și să rămână în competiție.

Marseille, felicitată pentru o calificare care n-a mai venit



Totul s-a schimbat însă în minutul 90+8 al meciului Benfica - Real Madrid. Portarul Trubin a marcat golul de 4-2, iar portughezii au devansat-o pe OM la golaveraj, terminând pe locul 24.



Partida dintre Club Brugge și Marseille s-a încheiat cu câteva mai devreme decât cea dintre Benfica și Real Madrid. Imediat după finalul partidei, clubul belgian s-a grăbit să afișeze un mesaj pe ecranele uriașe din stadion cu mesajul: "Felicitări pentru calificare, Olympique de Marseille!".



Belgienii au omis că meciul Benfica - Real este încă în desfășurare, iar la câteva momente distanță a venit golul lui Trubin care a scos-o pe OM din top 24.

