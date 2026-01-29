GALERIE FOTO "Felicitări pentru calificare, OM!" Momente jenante pentru Marseille, eliminată dramatic din Champions League

"Felicitări pentru calificare, OM!" Momente jenante pentru Marseille, eliminată dramatic din Champions League Liga Campionilor
Marseille a fost eliminată dramatic din Champions League, după ce a încheiat pe locul 25, primul de sub linie în clasamentul din faza principală.

Marseille a suferit un eșec usturător contra lui Club Brugge, scor 0-3, în ultima rundă din faza principală. Chiar și așa, echipa lui Roberto De Zerbi putea să încheie în primele 24 și să rămână în competiție.

Marseille, felicitată pentru o calificare care n-a mai venit

Totul s-a schimbat însă în minutul 90+8 al meciului Benfica - Real Madrid. Portarul Trubin a marcat golul de 4-2, iar portughezii au devansat-o pe OM la golaveraj, terminând pe locul 24.

Partida dintre Club Brugge și Marseille s-a încheiat cu câteva mai devreme decât cea dintre Benfica și Real Madrid. Imediat după finalul partidei, clubul belgian s-a grăbit să afișeze un mesaj pe ecranele uriașe din stadion cu mesajul: "Felicitări pentru calificare, Olympique de Marseille!".

Belgienii au omis că meciul Benfica - Real este încă în desfășurare, iar la câteva momente distanță a venit golul lui Trubin care a scos-o pe OM din top 24.

Club Brugge - Marseille 3-0

De partea cealaltă, datorită victoriei de miercuri seară, Club Brugge a încheiat pe locul 19 și își va continua parcursul în play-off-ul pentru optimile Champions League, unde va înfrunta Juventus sau Atletico Madrid.

Tabloul din UCL﻿

Clasamentul finala din faza principală UCL

