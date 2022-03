Moroșanu râde de Will Smith după palma dată lui Chris Rock: „Să vină în România să vadă cum se dă cu pumnul”

Will Smith l-a lovit pe comediantul Chris Rock după o glumă deplasată despre soția lui.

„Nu poți să faci mișto de boală cuiva, nu există așa ceva. Will Smith a fost gentleman, i-a dat o palma. Eu in locul lui ii dadeam un pumn, sa nu se mai ridice de jos”, a spus Cătălin Moroșanu pentru PRO TV și SPORT.RO.

Moroșanu îl cheamă la gala lui, de pe 6 mai, care va fi în direct pe PRO X și pe VOYO.

„Aș fi onorat să vină Will Smith la noi (râde) în România. Îți dai seama, să vadă pumni adevărați, să vadă cum se dă”, a mai spus „Moro”.

Reacția Serenei Williams la palma dată de Will Smith lui Chris Rock a ajuns virală: ce a spus jucătoarea de tenis

Serena Williams a reacționat prin intermediul Instagram la evenimentul nefericit care a avut loc în toiul Galei Premiilor Oscar.

„Tocmai m-am așezat și a trebuit să îmi pun băutura jos”, a fost reacția Serenei Williams, însoțită de mai multe priviri prin care jucătoarea de tenis transmite că este încă în stare de șoc după întâmplarea de pe scenă - mai multe detalii AICI.

Will Smith și-a cerut scuze în lacrimi după ce l-a pălmuit pe Chris Rock, în direct la Oscaruri

Serena Williams weighs in on her Insta story:#Oscars

