Reacția Serenei Williams la palma dată de Will Smith lui Chris Rock a ajuns virală: ce a spus jucătoarea de tenis

Serena și Venus Williams au făcut o impresie plăcută din postura de prezentatoare a Galei Premiilor Oscar, ediția 2022, iar aparițiile surorilor Williams pe covorul roșu au întrecut așteptările, ambele surori optând pentru ținute îndrăznețe.

Întâmplarea a făcut ca actorul Chris Rock să facă o glumă despre căderea părului soției protagonistului filmului King Richard, considerată neinspirată de Will Smith, care l-a pălmuit în direct, în văzul tuturor.

„Tocmai m-am așezat și a trebuit să îmi pun băutura jos,” a fost reacția Serenei Williams, însoțită de mai multe priviri prin care jucătoarea de tenis transmite că este încă în stare de șoc după întâmplarea de pe scenă.

Serena Williams weighs in on her Insta story: #Oscars

„Arta imită viața. Arăt ca tatăl nebun, cum l-au văzut ei pe Richard Williams, dar iubirea te va face să comiți lucruri nebunești,” a spus Will Smith în discursul de primire a trofeului Oscar pentru cel mai bun actor al anului.

Will Smith și-a cerut scuze Academiei și colegilor din breaslă, la finalul unui discurs în care a izbucnit în lacrimi și a afirmat că se bucură pentru ocazia de a-l fi jucat pe Richard Williams, tatăl Serenei și al lui Venus.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa