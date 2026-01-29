VIDEO Anatoliy Trubin, al cincilea portar care înscrie în Champions League! Ucraineanul a fost eroul serii

Anatoliy Trubin, al cincilea portar care înscrie în Champions League! Ucraineanul a fost eroul serii Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nebunie în ultima etapă din faza ligii UCL.

TAGS:
Anatoliy TrubinHans Jorg ButtSinan Bolatvincent enyeamaIvan Provedel
Din articol

Benfica Lisabona s-a calificat in extremis în play-off-ul Champions League, după ce a învins-o pe Real Madrid cu 4-2 miercuri seara, pe ”Estadio da Luz”, în ultima etapă a fazei ligii, într-un meci în care golul calificării a fost marcat de portarul ucrainean Anatoliy Trubin în minutul 90+8, la ultima fază!

Benfica Lisabona - Real Madrid 4-2

Real Madrid a deschis scorul prin Kylian Mbappe (30), dar echipa antrenată de Jose Mourinho a egalat la scurt timp, prin Andreas Schjelderup (37), intrând la pauză în avantaj, graţie penalty-ului transformat de Vangelis Pavlidis (45+5).

Benfica şi-a majorat avantajul după pauză, prin același Schjelderup (54), dar Mbappe a realizat şi el dubla (58). 

Trupa lui Mourinho a marcat ultimul gol prin portarul ucrainean Anatoliy Trubin, cu capul, după lovitura liberă executată de Fredrik Aursnes și după ce echipa lui Alvaro Arbeloa rămăsese în nouă jucători, Raul Asencio (90+3) și Rodrygo (90+7) fiind eliminaţi.

Astfel, Trubin (24 de ani, fost la Șahtior Donețk), a devenit al cincilea portar din istoria Champions League care reușește să înscrie.

Liderul portarilor golgheteri este Hans-Jorg Butt (ex-Hamburger SV, Bayer Leverkusen, Bayern Munchen și... Benfica Lisabona), cu 3 reușite și tot atâtea finale de Champions league pierdute.

Au mai marcat în UCL, câte un gol, goalkeeperii Sinan Bolat, Vincent Enyeama și Ivan Provedel.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
ULTIMELE STIRI
"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu la Dortmund
"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu la Dortmund
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: ”Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!”
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: ”Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!”
Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter
Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter
Florentin Petre: "La ce lot are FCSB, nu cred că va fi o problemă să câștige toate meciurile"
Florentin Petre: "La ce lot are FCSB, nu cred că va fi o problemă să câștige toate meciurile"
Reacția lui Alvaro Arbeloa după eșecul umilitor suferit de Real Madrid în Champions League: ”Nu e prima dată când iau gol de la un portar!”
Reacția lui Alvaro Arbeloa după eșecul umilitor suferit de Real Madrid în Champions League: ”Nu e prima dată când iau gol de la un portar!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”



Recomandarile redactiei
Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter
Chivu dă lovitura după seara de Champions League! Eliminarea care o ajută pe Inter
"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu la Dortmund
"I-am respectat prea mult!" Reacția lui Niko Kovac după ce a fost învins de Chivu la Dortmund
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: ”Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!”
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit: ”Nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă!”
Florentin Petre: "La ce lot are FCSB, nu cred că va fi o problemă să câștige toate meciurile"
Florentin Petre: "La ce lot are FCSB, nu cred că va fi o problemă să câștige toate meciurile"
"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz
"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz
Alte subiecte de interes
"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz
"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz
Refuz categoric în Champions League: și-a lăsat adversarul cu mâna întinsă înaintea meciului
Refuz categoric în Champions League: și-a lăsat adversarul cu mâna întinsă înaintea meciului
VIDEO | Cele mai tari 10 goluri marcate de PORTARI! Pigliacelli are de unde sa se inspire si pentru un gol din actiune :)
VIDEO | Cele mai tari 10 goluri marcate de PORTARI! Pigliacelli are de unde sa se inspire si pentru un gol din actiune :)
INCREDIBIL! Butt e cel mai norocos portar din lume! A respins cu CALCAIUL de pe linia portii! VIDEO
INCREDIBIL! Butt e cel mai norocos portar din lume! A respins cu CALCAIUL de pe linia portii! VIDEO
A fost printre cei mai buni oameni ai Nigeriei, dar greseala de la gol l-a facut sa ia o decizie SOC: "Cred ca ma voi retrage"
A fost printre cei mai buni oameni ai Nigeriei, dar greseala de la gol l-a facut sa ia o decizie SOC: "Cred ca ma voi retrage"
Recordul de INVINCIBILITATE a fost oprit! Lille a primit in sfarsit gol, Enyeama nu s-a mai putut opune! Dupa cate meciuri a fost nigerianul invins:
Recordul de INVINCIBILITATE a fost oprit! Lille a primit in sfarsit gol, Enyeama nu s-a mai putut opune! Dupa cate meciuri a fost nigerianul invins:
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!