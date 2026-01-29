Benfica Lisabona s-a calificat in extremis în play-off-ul Champions League, după ce a învins-o pe Real Madrid cu 4-2 miercuri seara, pe ”Estadio da Luz”, în ultima etapă a fazei ligii, într-un meci în care golul calificării a fost marcat de portarul ucrainean Anatoliy Trubin în minutul 90+8, la ultima fază!

Benfica Lisabona - Real Madrid 4-2



Real Madrid a deschis scorul prin Kylian Mbappe (30), dar echipa antrenată de Jose Mourinho a egalat la scurt timp, prin Andreas Schjelderup (37), intrând la pauză în avantaj, graţie penalty-ului transformat de Vangelis Pavlidis (45+5).

Benfica şi-a majorat avantajul după pauză, prin același Schjelderup (54), dar Mbappe a realizat şi el dubla (58).

Trupa lui Mourinho a marcat ultimul gol prin portarul ucrainean Anatoliy Trubin, cu capul, după lovitura liberă executată de Fredrik Aursnes și după ce echipa lui Alvaro Arbeloa rămăsese în nouă jucători, Raul Asencio (90+3) și Rodrygo (90+7) fiind eliminaţi.

