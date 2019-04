Tiriac investeste intr-un nou sport! Turneul pe care il va organiza in premiera in acest an: premii de 1.5 milioane de euro

Este al 4-lea sport in care investeste omul de afaceri.

Ion Tiriac a decis sa investeasca si in golf! El va organiza un turneu in Spania, incepand cu aceasta toamna. Anuntul oficial va fi facut saptamana viitoare, insa acordul intre Federatia din Spania, compania lui Tiriac si Federatia Europeana de Golf a fost semnat, scrie Ziare.com.



Turneul va avea loc la Madrid in perioada 3-6 octombrie si va avea premii de 1.5 milioane de euro. Turneul organizat de Tiriac va face parte din Europe Tour, cel mai important circuit de pe continent.



Ion Tiriac a mai investit pana acum in tenis, gimnastica si hochei.