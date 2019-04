Ion Tiriac vrea sa organizeze un turneu URIAS de tenis in Romania. Primarul confirma: "Avem resurse"

Ion Tiriac incearca sa aduca un turneu urias de tenis feminin in Romania, la Cluj.

Emil Boc, primaril Clujului, confirma discutiile si anunta ca e dispus sa sprijine initiativa celui mai bogat roman. Emil Boc a fost sef de galerie al echipei de FED Cup in deplasarile din Cehia si Franta, iar partidele de pe teren propriu din ultimii ani au avut loc in Sala Polivalenta din Cluj. Acum Boc spera ca orasul sau sa fie gazda unui turneu important din circuitul WTA.



Boc: Vrem sa organizam un turneu WTA la Cluj!

"Noi suntem deschisi la orice varianta, la orice posibilitate, la orice alternative de a avea un asemenea turneu, indiferent cine il propune, suntem extrem de deschisi, si din aceasta perspectiva Clujul are resursele, are infrastructura si este singurul oras din Romania care poata sa ofere toate acestea. Am avut mai multe discutii, pe mai multe paliere, si cu mai multe persoane.

Eu sper sa se concretizeze, pentru ca deschiderea noastra este mare. Ne intereseaza sa avem la Cluj un asemenea turneu, evident ca resursele publice sunt limitate. Noi nu putem aloca din bani publici premii pentru jucatori, putem pune la dispozitie doar logistica", a afirmat Boc pentru de Ziua de Cluj.



Muta Tiriac turneul de la Madrid la Cluj?

Ion Tiriac ar putea muta turneul de la Madrid la Cluj. Sunt ani buni de cand miliardarul roman nu se intelege cu autoritatile din Madrid si vrea sa mute importantul turneu din circuitul WTA in alt oras. Turneul de la Madrid e programat anul asta intre 3 si 14 mai si are premii totale de aproape 6,5 milioane de dolari. Simona Halep a castigat la Madrid de doua ori si are in total trei finale jucate in capitala Spaniei.