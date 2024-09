Taylor Swift a ajuns să fie un nume cu faimă globală datorită performanțelor muzicale.

Dar cântăreața americană cu o avere estimată de Forbes la 1,1 miliarde de dolari nu a ajuns să intoneze imnul Americii, „Steagul împestrițat cu stele”, în cadrul celui mai mare turneu de tenis pe care SUA îl găzduiește, US Open.

Taylor Swift nu a primit șansa de a cânta imnul Americii la US Open

Organizator US Open, Michael Fiur a dezvăluit, după încheierea finalei US Open 2024 - la care Taylor Swift a asistat alături de fotbalistul american, Travis Kelce - că are un mare regret în cariera sa: acela de a nu o fi acceptat pe Taylor Swift, în urmă cu douăzeci de ani, să cânte imnul Americii, la Flushing Meadows.

Regretul organizatorului Openului American: „Cea mai proastă decizie din viața mea!”

„Odată, cineva mi-a spus: un prieten de-ai mei, Scott Swift e avocat, iar fiica sa de doisprezece ani cântă vocal și la chitară. M-a întrebat dacă aș lăsa-o să intoneze imnul național într-una dintre sesiunile de seară.

I-am răspuns afirmativ. După a venit cea mai proastă decizie pe care am luat-o vreodată. Un an mai târziu, tatăl fetiței ne-a întrebat dacă putem să o lăsăm să cânte de Ziua Copilului. I-am spus că are un stil country și nu cred că asta se va potrivi în New York,” s-a destăinuit Michael Fiur, unul dintre organizatorii cu vechime ai Openului American.

Taylor Fritz a pierdut finala US Open 2024, în fața italianului Jannik Sinner. Indiferent de suspendarea pe care WADA o va obține sau nu, în cazul tenismenului antrenat de Darren Cahill, trofeul îi va rămâne jucătorului din Italia.