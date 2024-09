Americanca a pierdut medalia de bronz obținută în finala de la sol după un apel făcut la TAS de Federația Română de Gimnastică. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a ajuns la concluzia că antrenorii lui Jordan Chiles au făcut contestație la nota obținută de sportivă cu patru secunde mai târziu decât timpul regulamentar.

Din acest motiv, Jordan Chiles a revenit la nota inițială obținută în finala de la sol și a coborât pe locul 5. De această situație a profitat Ana Maria Bărbosu, sportiva din România care a urcat pe poziția a treia.

Gimnasta și-a făcut apariția la MTV Music Awards și a primit un ceas de bronz în formă de medalie de la Flava Flav, care îi promisese acest cadou după scandalul izbucnit în urma finalei de la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Știu că au încercat să-ți ia medalia. Ți-am adus ceva ce ei nu-ți pot lua", a spus cântărețul în fața mulțumii care a huiduit decizia TAS.

Flava Flav gives Jordan Chiles the bronze clock he had made for her at the VMAs! ????pic.twitter.com/SxR7egT8ug