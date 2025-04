Jake Ferguson și Haley Cavinder s-au logodit

Jake Ferguson, tight end la Dallas Cowboys, unul dintre marile cluburi din National Football League (NFL), și Haley Cavinder, fostă baschetbalistă și una dintre cele mai importante influencerițe din SUA, au anunțat că s-au logodit. Evenimentul a avut loc pe o plajă pitorească din Fort Myers Beach (Florida), în prezența câtorva prieteni și a unor echipe de producție media, momentul fiind imortalizat pentru rețelele sociale.



Jonathan Quinn "Jake" Ferguson (24 de ani) a evoluat pentru Vel Phillips Memorial High School (Madison, Wisconsin), Wisconsin Badgers (University of Wisconsin - Madison) și Dallas Cowboys (2022 - prezent). A fost selectat de clubul din Texas în cadrul NFL Draft din 2022 (runda 4, alegerea 129). A fost inclus în All-Big Ten - First Team (2021) și a fost ales pentru Pro Bowl (2023), iar pentru Cowboys a reușit 149 de receptions, 7 receiving touchdowns și 1.429 receiving yards. Este nepotul lui Barry Alvarez, unul dintre cei mai celebri antrenori și directori sportivi din istoria fotbalului american la nivel de universități.



Cavinder Twins a devenit un fenomen în social media

Haley Cavinder (24 de ani) e evoluat ca point guard la Gilbert High School (Gilbert, Arizona), Fresno State Bulldogs (California State University, Fresno) și Miami Hurricanes (University of Miami), anunțând de curând că renunță la cariera sportivă, după terminarea sezonului 2024-2025. În palmares are Mountain West Player of the Year (2021), Second-team All-ACC (2023, 2025), All-Mountain West Team (2020–2022), Mountain West Freshman of the Year (2020) și Mountain West All-Freshman Team (2020).



A fost o sportivă bună, dar a devenit celebră în SUA datorită activității sale pe rețelele de social media, alături de sora sa geamănă, Hanna Cavinder, care este iubita lui Carson Beck (22 de ani), quarterback-ul lui Miami Hurricanes și unul dintre cei mai doriți jucători de cluburile din NFL.

Conturile Haley & Hanna Cavinder (@cavindertwins) au strâns peste 420.000 de urmăritori pe Instagram și peste 4.6 milioane de followers pe Tik-Tok, în timp ce Haley are un cont separat (@haleycavinder) cu peste 1 milion de abonați. Gemenele Cavinder au devenit un fenomen pe rețelele sociale și au fost incluse de revista Forbes în topul "30 Under 30" datorită influenței din social media.