Recordul este deținut de mingea lovită de Mark "Big Mac" McGwire

Starul de la Los Angeles Dodgers a devenit primul jucător din istoria baseball-ului american care a reușit 50 de home runs și 50 de steal bases în același sezon. Mingea cu care japonezul a reușit această perfomanță are un preț de pornire la licitația ținută de Goldin Auction House de 500.000 de dolari, dar poate fi cumpărată direct pentru suma de 4.5 milioane de dolari.



De la meciul contra lui Miami Marlins, Ohtani și-a îmbunătățit performanța la 53 de home runs și 55 de stolen bases. Cea mai scumpă minge de baseball a fost cumpărată pentru 3.05 milioane de dolari și este cea cu care Mark "Big Mac" McGwire a reușit al 70-lea home run al carierei, în 1998.





A jucat la doar trei cluburi în toată cariera

Shohei Ohtani (29 de ani), alintat de fani "Shotime", a fost legitimat la Hokkaido Nippon-Ham Fighters (2013-2017 / Nippon Professional Baseball) și Los Angeles Angels (2018-2023 / Major League Baseball), înainte să semneze un contract record cu Los Angeles Dodgers, care i-a oferit o remunerație de 700 de milioane de dolari. Este considerat unul dintre cei mai buni jucători din MLB, fiind comparat cu legendarii Babe Ruth și Bullet Rogan, datorită calităților ofensive și defensive arătate în ultimele sezoane.



A fost campion al Japoniei (2016), a fost selecționat de patru ori pentru Major League Baseball All-Star Game (2021, 2022, 2023, 2024), a fost inclus de patru ori în All-MLB First Team și a cucerit zeci de premii individuale, printre care American League Most Valuable Player (2021, 2023), American League Rookie of the Year (2018), Silver Slugger Award (2021, 2023) și Edgar Martinez Award (2021, 2022, 2023). El a fost căpitanul naționalei Japoniei care a reușit o victorie dramatică împotriva SUA, în World Baseball Clasic 2023.



Foto - Getty Images