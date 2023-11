Cel mai bun jucător de baseball va fi liber de contract. Cluburile îl ademenesc cu un salariu de 50 de milioane de dolari pe sezon

Ohtani poate ajunge la Dodgers, Giants sau Mets

Presa americană scrie că cele mai mari șanse să obțină semnătura sportivului japonez din postura de jucător liber de contract sunt Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants, New York Mets, Chicago Cubs și New York Yankees. El a trecut recent printr-o operație de refacere a ligamentelor la mână și se va întoarce pe teren abia la începutul anului 2024.

În vara trecută, Ohtani a semnat o prelungire a contractului pe un an de zile, primind 30 de milioane de dolari. El vrea acum o remunerație de peste 50 de milioane de dolari pe sezon, ceea ce l-ar face al doilea cel mai bine plătit jucător de baseball, după Max Scherzer (New York Mets / 59,3 milioane de dolari). El are contracte de publicitate cu 15 companii, printre care Asics, Descente, Hugo Boss, Gantics, Topps, Panini, FTX, Kowa, Mitsubishi Bank și Salesforce.

A jucat la doar două cluburi în toată cariera

Shohei Ohtani (29 de ani) a fost legitimat la Hokkaido Nippon-Ham Fighters (2013-2017 / Nippon Professional Baseball) și Los Angeles Angels (2018-2023 / Major League Baseball). Este cosiderat unul dintre cei mai buni jucători din MLB, fiind comparat cu legendarii Babe Ruth și Bullet Rogan, datorită calităților ofensive și defensive arătate în ultimele sezoane.

A fost campion al Japoniei (2016), a fost selecționat de trei ori pentru Major League Baseball All-Star Game (2021, 2022, 2023) și a cucerit zeci de premii individuale, printre care American League Most Valuable Player (2021) și American League Rookie of the Year (2018). El a fost căpitan al naționalei Japoniei care a reușit o victorie dramatică împotriva SUA, în World Baseball Clasic 2023.

Foto - Getty Images