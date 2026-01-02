Un sportiv în vârstă de doar 16 ani se numără printre victimele incendiului devastator produs pe 1 ianuarie 2026, într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana.

Autoritățile nu au anunțat încă un bilanț final, însă identitatea adolescentului a fost confirmată oficial.



Un sportiv de doar 16 ani a murit în incendiul de la Crans-Montana



Este vorba despre Emanuele Galeppini, un jucător de golf, originar din Genova.

Deși născut în Italia, tânărul era stabilit în Dubai, unde urma cursurile unei instituții de învățământ prestigioase și își construia o carieră sportivă cu mari perspective.



„Federația Italiană de Golf regretă profund trecerea în neființă a lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice ale acestui sport. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa, în aceste momente de durere”, este o parte din mesajul distribuit de federație pe rețelele sociale.



Potrivit La Gazzetta dello Sport, tatăl adolescentului a ajuns la barul „Le Constellation” imediat după izbucnirea incendiului și a încercat disperat să afle vești despre fiul său. Ultimul contact dintre cei doi ar fi avut loc la miezul nopții, când Emanuele i-a transmis urări pentru noul an.

