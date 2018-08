GENOVA | Piovaccari reactioneaza la tragedia din Italia! 11 oameni au murit in urma prabusirii unui pod!

Federico Piovaccari a trimis un mesaj pentru oamenii din Genova.

Prabusirea unui pod pe autostrada in apropierea orasului Genoa din nord-vestul Italiei pare sa fie o "tragedie uriasa", a declarat marti ministrul infrastructurii si transportului, Danilo Toninelli, in contextul in care autoritatile se tem ca zeci de persoane si-ar fi pierdut viata, potrivit dpa si Reuters.

"Urmaresc cu mare neliniste ce s-a intamplat la Genoa. Pare sa fie vorba de o tragedie uriasa", a scris oficialul pe Twitter, adaugand ca este in drum spre locul tragediei.

Echipele de salvare au descoperit mai multe masini cazute, cu persoane decedate in interior, sub podul de pe autostrada care s-a prabusit, potrivit agentiei italiene de presa ANSA.

Conform ziarului local Il Secolo XIX, accidentul s-a soldat cu "cel putin 11 victime".



Fostul jucator al Stelei, Federico Piovaccari, a scris un mesaj de solidaritate cu oamenii din Genova. "Cu gandul si toata inima la Genoa! Va veti ridica asa cum ati facut-o intotdeauna #PodulMorandi", a scris Federico Piovaccari pe Twitter.

Con il pensiero e ❤️ a tutta #Genova Vi rialzerete come sempre avete fatto ???????? #PonteMorandi pic.twitter.com/KSwhv5C0ui — federico piovaccari (@piova29) August 14, 2018



Seful serviciului local de ambulanta a declarat pentru agentia de presa Adnkronos ca zeci de persoane si-ar fi pierdut viata, potrivit Reuters.

Primele imagini difuzate de media au aratat podul intr-un nor de praf, cu o portiune de mai multe zeci de metru lipsa, intr-o zona ce pare mai degraba industriala.

Din cauza reliefului foarte accidentat din regiunea Genovei, intre mare si munte, autostrada parcurge portiuni lungi de viaducte si tuneluri.

Autostrada A10 a fost construita in anii 1960. In 2016 au avut loc lucrari de consolidare a podului.