Prima arestare după tragicul accident din Nigeria, în urma căruia au murit doi oameni și Anthony Joshua a fost spitalizat

Şoferul, care a fost uşor rănit, „se află în prezent în arest preventiv în legătură cu accidentul lui Anthony Joshua”, a declarat Oluseyi Babaseyi, de la poliţia statului Ogun, scrie news.ro.

„Ancheta este în curs”, a continuat el, subliniind caracterul „confidenţial” al investigaţiilor, fără a preciza dacă şoferul va fi urmărit penal.

Luni, bărbatul conducea maşina în care se aflau Joshua şi doi dintre apropiaţii săi - Sina Ghami, preparatorul său fizic, şi Latif Ayodele, antrenorul său personal, ambii decedaţi pe loc - pe o autostradă foarte circulată care leagă Lagos de Ibadan (sud-vest), când SUV-ul a lovit un camion oprit.

Primele investigaţii au arătat că vehiculul circula cu viteză excesivă şi că un pneu a explodat înainte de accident, potrivit Agenţiei de control şi aplicare a codului rutier (TRACE) din statul Ogun.

După ce a părăsit spitalul miercuri, Joshua s-a dus împreună cu mama sa la morgă, unde cadavrele membrilor echipei sale erau pregătite pentru a fi repatriate în Marea Britanie.

O sursă guvernamentală a sugerat joi pentru AFP că rămăşiţele victimelor ar fi putut fi deja repatriate. În prezent nu se ştie unde se află boxerul.

