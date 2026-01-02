Rapid a încheiat anul pe poziția secundă cu 39 de puncte, fiind la o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova și la una în fața lui FC Botoșani, care completează podiumul.



După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



”Are dreptate Gâlcă”. Victor Pițurcă a dat verdictul despre Rapid



Victor Pițurcă, fost selecționer al României, i-a dat dreptate antrenorului din Grant care a tot spus de-a lungul sezonului că are nevoie de întăriri pentru a-și duce obiectivele la bun sfârșit.



Pițurcă a explicat că giuleștenii ar avea nevoie de încă trei sau patru jucători în fereastra de transferuri din iarnă. Iar pentru poziția din clasament, Pițurcă i-a dat credite totale lui Gâlcă.



”Avea dreptate Costel Gâlcă, nu trebuia să o spună cu voce tare, dar are nevoie de trei-patru jucători de valoare. Rapidul numai datorită lui Costel Gâlcă a ajuns unde este acum”, a spus Victor Pițurcă.



Cum arată clasamentul

