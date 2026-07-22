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El s-a impus la sprint în faţa unui grup de aproximativ treizeci de rutieri, în timp ce slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) a rămas purtătorul tricoului galben, informează AFP.

Jasper Philipsen, la a 11-a victorie în Turul Franței

Lansat perfect de coechipierul său olandez Mathieu van der Poel, Philipsen i-a învins pe elveţianul Mauro Schmid (Jayco-AlUla) şi pe olandezul Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), obţinând astfel a 11-a sa victorie în Turul Franţei, prima în acest an. Primii clasaţi au fost cronometraţi în 3 h 41 min 13 sec.

Favoriţii, inclusiv Pogacar, se aflau într-un al doilea grup care a trecut linia de sosire într-un ritm lejer, cu o întârziere de aproape nouă minute.

Este a doua victorie a echipei Alpecin în această ediţie cu numărul 113, după succesul lui Van der Poel la Ussel, şi deja a şasea pentru un rutier belgian, dacă sunt incluşi Tim Merlier, care între timp a abandonat, cu cele trei victorii la sprint, şi Remco Evenepoel, cu cele două succese ale sale.

Datorită acestui succes, belgianul a redus semnificativ diferenţa în clasamentul pentru tricoul verde, ajungând la şapte puncte în urma primului clasat, danezul Mads Pedersen (Lidl-Trek), care a încheiat etapa pe locul al optulea.

Situația în vârful clasamentului general

În clasamentul general, Tadej Pogacar îşi păstrează poziţia de lider, cu un avans de 4 minute şi 32 de secunde faţă de Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe), de 6:51 faţă de mexicanul Isaac Del Toro (UAE Emirates) şi de 7:11 faţă de francezul Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), înaintea primei dintre cele trei etape montane din Alpi, programată pentru ziua de joi între Voiron şi Orcieres-Merlette (185,2 km).

Agerpres