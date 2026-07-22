Primul jucător prezentat a fost Luca Stancu, fotbalistul venit de la FC Hermannstadt, iar al doilea a fost Dylan Batubinsika, fundașul central venit liber de contract după despărțirea de AE Larisa.

Mesajul lui Dylan Batubinsika după ce a semnat cu FCSB

Congolezul a fost prezent la Cupa Mondială, însă nu a apucat să evolueze pentru reprezentativa țării sale.

Dylan Batubinsika a transmis și un mesaj după ce a fost prezentat oficial la FCSB. Fotbalistul de 30 de ani a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu echipa patronată de Gigi Becali.

”Vă salut pe toți! Sunt Dylan Batubinsika și sunt foarte fericit să fiu aici. Aștept cu nerăbdare primul meu meci”, a spus noul fotbalist al roș-albaștrilor.