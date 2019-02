Sorana Cirstea continua disputa cu Simona Halep: "Nu cred ca va mai castiga vreun turneu de Grand Slam!"

Este cunoscut deja faptul ca Simona Hale si Sorana Cirstea au avut destule dispute "reci" si ambele au recunoscut ca nu sunt apropiate, ci doar colege de breasla.

Dupa mai mult timp de tacere, perioada in care s-a tot vehiculat zvonul conform caruia Sorana s-ar fi retras din echipa de Fed Cup a Romaniei pentur a nu mai da ochii cu Simona, sportiva din Tirgoviste a facut lumina in acest subiect.

Intr-un interviu acordat pentru mirceamester.ro, Sorana Cirstea a spus despre Simona ca este “darza”. “Noi ne stim de la 8 ani si ne cunoastem. Dar nu am fost niciodata prietene apropiate. Suntem pur si simplu colege de breasla, ca-n orice job: cu unii colegi ai o legatura mai profunda, cu altii nu. Nici cand eram copii nu eram foarte apropiate, pentru ca suntem doua persoane extrem de diferite. Nu exista doua persoane mai diferite decat noi doua. Cu toate astea, respect ceea ce a facut. Am vorbit intotdeauna extraordinar de frumos despre ea”, a declarat Sorana pentru sursa citata.

Ea a declansat un conflict de amploare in urma cu cateva editii de Fed Cup, atunci cand a afirmat ca echipa Romaniei nu sta in Simona Halep, iar acum a revenit asupra declaratiei, oferind mai mult sens a ceea ce a dorit, de fapt, sa spuna: “Am zis intr-un interviu ca echipa Romaniei nu sta in Simona. Ceea ce am vrut sa spun este ca echipa Romaniei poate sa vina cu doua echipe de Fed Cup, pentru ca avem foarte multe jucatoare si daca lipseste Simona nu se intampla nimic. Toata lumea mi-a sarit in cap pentru asta”, a marturisit Sorana.

Chiar si asa, ea a continuat momentul de sinceritate si a dezvaluit ca nu crede intr-o alta victorie a Simonei Halep in turneele de Grand Slam: “E greu sa mai castige un Slam, pentru ca acum sunt foarte multe jucatoare care lovesc mingea foarte puternic: Osaka, Pliskova, Kvitova. Ea are un joc in care asteapta. Mi-e greu sa cred ca stilul ei de joc se potriveste pe un Grand Slam pe hard. Pe zgura da, o vad mult mai bine, dar si acolo vin jucatoarele cu serviciu puternic. Per total, Simona este, asa cum am zis, darza. Iar in tenisul de astazi asta ar putea sa compenseze orice joc”, a concluzionat romanca in varsta de 28 de ani.