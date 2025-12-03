Sportivii români au cucerit nu mai puţin de 20 de medalii, marţi, în prima zi a Campionatelor Balcanice de haltere pentru seniori de la Durres (Albania), dintre care 5 de aur, 11 de argint şi 4 de bronz.

Sportivii români au făcut spectacol la Campionatele Balcanice de haltere

La feminin, în cadrul categoriei 53 kg, Alexia Diana Şipoş a luat aur la smuls (79 kg), argint la aruncat (95 kg) şi aur la total (174 kg), în timp ce Adriana Cosmina Pană a obţinut argint la smuls (76 kg), aur la aruncat (95 kg) şi argint la total (171 kg).

La categoria 58 kg, Dana Berchi a cucerit trei medalii de argint, la smuls (88 kg), aruncat (105 kg) şi total (193 kg).

Răzvan Matei Pîrvu a obţinut şi el trei medalii la categoria 71 kg, argint la smuls (114 kg), bronz la aruncat (136 kg) şi total (250 kg).

Tot marţi, la categoria 60 kg, Narcia Papolţi a obţinut argint la stilul smuls, cu 115 kg, aur la aruncat, cu 142 kg, iar la total a cucerit o medalie de argint, cu 257 kg. La aceeaşi categorie, Marian Cristian Luca a obţinut bronzul la smuls, cu 115 kg, a fost al patrulea la aruncat, cu 136 kg, iar la total a câştigat bronzul, cu 251 kg.

În cadrul categoriei 65 kg, Ion Daniel Dorobeţ a cucerit aurul al total, cu 274 kg, după medalii de argint la smuls, cu 127 kg, şi aruncat, cu 147 kg.

Miercuri vor intra în concurs alţi şapte halterofili români: Nicu Alexandru Vîlcu, Mihăiţă Constantin Tănăsoiu (ambii la categoria 88 kg), Alexandra Alexe, Cristina Ioana Ioniţă (ambele la cat. 77 kg), Ecaterina Constantina Cismănescu (cat. 86 kg), Darius Ştefan Tătaru (cat. 94 kg) şi Paul Ioniţă (cat. 110 kg).



