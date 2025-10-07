Legitimată la CS Dinamo, Mihaela Cambei a avut o evoluție formidabilă la Mondialul de haltere din Norvegia, transmis în exclusivitate de VOYO. Sportiva pregătită de Valeriu Calancea a urcat în categorie - 53 kg - și a luat aur la stilul smuls, argint la stilul aruncat și argint la total. La Mondiale și Europene se decernează trei medalii, în timp ce la Jocurile Olimpice e pusă o singură medalie în joc - punctează doar totalul.
Mihaela Cambei, triplă medaliată la CM de haltere: "Voi mânca ciorbă pentru că nu am mâncat de o săptămână și jumătate"
Sportiva din Onești a cucerit trei medalii la CM de haltere din Norvegia: un aur și două medalii de argint.
Legitimată la CS Dinamo, Mihaela Cambei a avut o evoluție formidabilă la Mondialul de haltere din Norvegia, transmis în exclusivitate de VOYO. Sportiva pregătită de Valeriu Calancea a urcat în categorie - 53 kg - și a luat aur la stilul smuls, argint la stilul aruncat și argint la total. La Mondiale și Europene se decernează trei medalii, în timp ce la Jocurile Olimpice e pusă o singură medalie în joc - punctează doar totalul.
O tipă care muncește din copilărie pentru a-și atinge visul într-un sport extrem de dificil, Cambei a devenit anul trecut vicecampioană olimpică.
Mihaela Cambei a urcat în categorie la Mondialul din Norvegia, transmis de VOYO
Dinamovista a cucerit medalia de argint la hatere în finala olimpică din limitele categoriei 49 kg, cu 205 kg la total - 93 kg la smuls și 112 kg la aruncat, la doar un kilogram mai puți decât prima clasată. Medalia de aur a fost adjudecată de chinezoiaca Zihihui Hou cu 206 kg la total, cu 89 kg la smuls și 117 kg la aruncat.
Pentru Mondialul din Forde (Norvegia), Mihaela a urcat în categorie, 53 kg. Determinată și cu o tehnică fără cusur, tricolora și-a trecut în palmares trei medalii. La revenirea în țară a vorbit și despre programul strict de pregătire, iar un capitol esențial îl constituie alimentația.
Mihaela Cambei: "Oneștiul e orașul campioanelor, probabil mâncarea e foarte bună"
"(Cum a fost la categoria 53 kg?) A fost puțin greu să fac categoria, e destul de greu să pun kilograme, ca să pot să mă lupt trebuie să pun kilograme (n.r.: la o categorie superioară). Timpul a fost scurt. Mă simt bine la 53 kg.
Urmează Europeanul de tineret, mai avem foarte puțin, în două trei săptămâni plecăm din nou. N-am vacanță pentru că am Europeanul de tineret și trebuie să mă întorc și de acolo cu aur.
(Nadia e din Onești, tu ești din Onești...) Oneștiul e orașul campioanelor, probabil mâncarea e foarte bună.
(ce vei mânca acum?) Momentam o să mănânc ciorbă, pentru că nu am mâncat de o săptămână și jumătate.
(Ai putea să devii sportiva anului în România?) Ar înseamna foarte mult, o onoare, fiecare tragem să fim cei mai buni", a declarat Mihaela Cambei.
