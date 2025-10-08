Mihaela Cambei, sportiva anului 2025 în România? Cum a răspuns tripla medaliată de la Mondialul de haltere

Estevao, noul star din Premier League, dezvăluie cum l-a ajutat Carlo Ancelotti: "Mereu îmi spune asta"

Pentru Mihaela Cambei anul 2025 e unul plin de rezultate mari pentru sportul românesc, care arată că mai deține resurse nebănuite de talente șlefuite, dornice să urce pe treptele podiumului. Talentul, amestecat cu determinare și un vagon de muncă și mii de repetări, e ingredientul care a propusat sportivii români pe cele mai înalte culmi ale sportului mondial.

Cu un trecut plin de performanțe, halterele dau în prezent o adevărată vedetă în lume, Mihaela Cambei. La CM de la Forde (Norvegia), eveniment transmis de VOYO, eleva lui Valeriu Calancea a cucerit trei medalii. A urcat în categorie, 53 kg, și a dat dovadă de un calm de neînchiput și stăpânire de sine în momente cruciale. A vorbit despre secretul rezultatului său, a spus mai în glumă - mai în serios și că 'abia așteaptă să mânânce acasă o ciorbă', dar a răspuns sincer și în privința unui subiect foarte dezbătut la fiecare sfârșit de an.

"(Ai putea fi cea mai valoroasă sportivă a României pentru că ai luat aceste medalii la individual? Cum ar fi?) Ar însemna foarte mult pentru mine, o onoare, pentru că toți tragem să fim cei mai buni!

(Se adaugă trei tatuaje pentru tine?) Nu știu, să sperăm", a declarat halterofila născută în Onești.

Mihaela Cambei a concurat, vineri, 3 octombrie, în cadrul Campionatului Mondial de la Forde (Norvegia). Sportiva dinamovistă, aflată pentru prima dată la 53 de kg, a cucerit 3 medalii, una de aur și celelalte două de argint.

Halterofila, pregătită de Valeriu Calancea, a luat aurul la stilul smuls unde a ridicat 94 de kg. La stilul aruncat, Mihaela a ridicat 114 kg și a luat argintul, lucru care s-a întâmplat și la total, unde prima poziție a fost ocupată de nord coreeanca Kang Hyon Gyong, care a avut 121 de kg la smuls și un total de 214.

Vicecampioană olimpică anul trecut, la Paris, Mihaela Cambei a început anul 2025 excelent. În primăvară, Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 49 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Chișinău (Rep. Moldova). Mihaela Cambei (CS Dinamo) a obținut aurul la stilul smuls cu 85 kg, s-a impus la aruncat cu 85 kg, iar la total cu 190 kg.

