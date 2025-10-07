Mihaela Cambei: "Muncă și dedicație"

La CM din Norvegia, Mihaela a cucerit o medalie de aur și două de argint la categoria 53 de kilograme. Sportiva antrenată de celebrul Valeriu Calancea a urcat pe prima treaptă la smuls și pe treapta a doua la aruncat și la total.



La revenirea în țară, luni seara, halterofila născută în Onești a declarat că munca și iubirea pentru sportul pe care îl practică sunt secretul reușitelor sale. "Prima mea medalie de mondială e aur. În spatele performanței sunt foarte mulți ani de muncă și dedicație... Dedicația e foarte importantă, de asta și reușesc. Orice medalie este foarte importantă pentru mine", a spus Mihaela Cambei.

Mihaela Cambei, vedetă la CM din Forde, competiție transmisă de VOYO



Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur și două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), competiție transmisă în direct de VOYO. Cambei, medaliată cu argint la JO 2024 la cat. 49 kg, a obținut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg (a ratat o încercare, la 93 kg), iar la aruncat (114 kg) și total (208 kg) a luat argint.



Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) și la total (214 kg). Cosmina Pană, care a evoluat în Grupa C, s-a clasat pe 16 la smuls (76 kg), pe 18 la aruncat (93 kg) și pe 15 la total (169 kg).

