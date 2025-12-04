Sportivii români au cucerit în total 36 de medalii la Campionatele Balcanice de haltere pentru seniori de la Durres (Albania), dintre care 8 de aur, 20 de argint şi 8 de bronz.

Românii incredibili la Campionatele Balcanice de haltere

Performera zilei de miercuri a fost Alexandra Alexe, care a câştigat trei medalii de aur la cat. 77 kg, la smuls (97 kg), aruncat (117 kg) şi la total (214 kg). La aceeaşi categorie, Cristina Ioana Ioniţă a obţinut o medalie de bronz la smuls (84 kg), în timp ce la aruncat (101 kg) şi la total (185 kg) a terminat pe locul al patrulea.

Trei medalii de argint a obţinut Ecaterina Constantina Cismănescu la cat. 86 kg, la smuls (83 kg), aruncat (107 kg) şi total (190 kg).

Trei medalii de argint pentru Mihăiţă Constantin Tănăsoiu

La masculin, în cadrul cat. 88 kg, Mihăiţă Constantin Tănăsoiu a luat trei medalii de argint, cu 146 kg la smuls, 188 kg la aruncat şi 334 kg la total, în timp ce Nicu Alexandru Vîlcu a cucerit trei medalii de bronz, cu 144 kg la smuls, 164 kg la aruncat şi 308 kg la total.

Darius Ştefan Tătaru (cat. 94 kg) a obţinut trei medalii de argint, la smuls cu 130 kg, la aruncat cu 170 kg, iar la total cu 300 kg.

Paul Ioniţă s-a clasat pe patru la stilul smuls în cadrul cat. 110 kg, cu 130 kg, după care s-a retras din concurs.

20 de medalii adjudecate marți

Sportivii români au cucerit nu mai puţin de 20 de medalii, marţi, în prima zi a Campionatelor Balcanice de haltere pentru seniori de la Durres (Albania), dintre care 5 de aur, 11 de argint şi 4 de bronz.

La feminin, în cadrul categoriei 53 kg, Alexia Diana Şipoş a luat aur la smuls (79 kg), argint la aruncat (95 kg) şi aur la total (174 kg), în timp ce Adriana Cosmina Pană a obţinut argint la smuls (76 kg), aur la aruncat (95 kg) şi argint la total (171 kg).

La categoria 58 kg, Dana Berchi a cucerit trei medalii de argint, la smuls (88 kg), aruncat (105 kg) şi total (193 kg). Răzvan Matei Pîrvu a obţinut şi el trei medalii la categoria 71 kg, argint la smuls (114 kg), bronz la aruncat (136 kg) şi total (250 kg).

Tot marţi, la categoria 60 kg, Narcia Papolţi a obţinut argint la stilul smuls, cu 115 kg, aur la aruncat, cu 142 kg, iar la total a cucerit o medalie de argint, cu 257 kg. La aceeaşi categorie, Marian Cristian Luca a obţinut bronzul la smuls, cu 115 kg, a fost al patrulea la aruncat, cu 136 kg, iar la total a câştigat bronzul, cu 251 kg.

În cadrul categoriei 65 kg, Ion Daniel Dorobeţ a cucerit aurul al total, cu 274 kg, după medalii de argint la smuls, cu 127 kg, şi aruncat, cu 147 kg.



Agerpres

