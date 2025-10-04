VIDEO EXCLUSIV Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă

Mihaela Cambei, "like a warrior"! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportiva legitimată la Dinamo a devenit campioană mondială la stilul smuls.

Mihaela CambeiDinamoHALTERE
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la categoria 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), competiție transmisă de VOYO.

Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 la categoria 49 kg, a obţinut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg (a ratat o încercare, la 93 kg), iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) şi la total (214 kg).

”Mihaela Cambei din România, care a pierdut aurul olimpic la 49 kg după ultima încercare a lui Hou Zhouhui de la Paris, a cântărit mai puțin decât toate celelalte concurente și a luptat ”like a warrior” în proba feminină de 53 kg, fiind devansată de Kang Hyon Gyong din RPDC (n.r. - Coreea de Nord).

Cambei a fost foarte fericită că a atins obiectivele pe care și le-a stabilit, realizând cinci ridicări bune, cu un record personal la smuls și la total”, a notat Federația Internațională de Haltere pe site-ul oficial.

Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: ”Performanță extraordinară!”

Dinamo a reacționat după ce Mihaela Cambei a realizat o performanță de vis în Norvegia. 

Clubul a scris un mesaj pe rețelele social media prin care a felicitat sportiva, dar și pe antrenorul acesteia, Valeriu Calancea, fostul halterofil.

”HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) - TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia)!

AUR la smuls (94 kg)

ARGINT la aruncat (114 kg)

ARGINT la totalul olimpic (208 kg)

Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg! 

Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord.

Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea!”, a scris Dinamo.

