Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo: ”Nu se poate vorbi de fotbal”

Priviți cât încă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A

Reacția lui Giovanni Becali după ce CSA a cerut 20 de milioane de euro pentru Steaua: "E o sumă mică!"

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la categoria 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), competiție transmisă de VOYO.

Cambei, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 la categoria 49 kg, a obţinut la Forde medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg (a ratat o încercare, la 93 kg), iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.

Halterofila nord-coreeană Hyon-gyong Kang a cucerit medaliile de aur la aruncat (121 kg) şi la total (214 kg).

