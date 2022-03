Proteste ale organizațiilor feministe, după victoria înotătoarei transgender la Campionatele Universitare din SUA

Lia Thomas (22 ani), studentă la University of Pennsylvania, a câștigat proba de 500 metri stil liber în cadrul National Collegiate Athletic Association (NCAA). Victoria a născut proteste aprige din partea mai multor asociații pentru apărarea drepturilor femeilor, care contestă posibilitatea ca aceasta să concureze în probele feminine de înot.

Protest al organizațiilor feministe în afara bazinului

După cursa desfășurată în Georgia Tech Aquatic Center, peste 50 de persoane au protestat în fața bazinului cu bannere pe care scria "Salvați sportul feminin" și "Sportul feminin doar pentru femei", la câteva zeci de metri de o contramanifestație a susținătorilor Liei Thomas și ai lui Iszac Henig (Yale), care participă în proba de 50 metri liber.

"Există un bărbat, numit Will Thomas, care și-a schimbat numele în Lia Thomas și care concurează în probele feminine. Femeile nu sunt considerate ființe umane complete, pentru că altfel nu ar exista oportunitatea pentru bărbați să concureze în sportul feminin", a spus Kellie-Jay Keen, șefa organizației Standing for Women.

"Acesta este un mascul care le ia locul femeilor. Are schelet, capacitate pulmonară și cardiacă superioare genetic unei femei. Am venit să protestăm împotriva pericolului acaparării sporturilor feminine de către bărbați, după sute de ani de luptă pentru emanciparea femeilor. Femeia care a ieșit pe locul secund este adevărata câștigătoare a concursului. Credem că doar femeile ar trebui să câștige concursurile de înot dedicate femeilor", a declarat și Annabelle Rutledge, director la Concerned Women for America.

Will Thomas a devenit Lia Thomas, în 2021

Născută Will Thomas, sportiva transgender a înotat în echipa masculină până în 2021, când a urmat o terapie de înlocuire a hormonilor (hormone replacement therapy), pentru a lua apoi pe sus concursurile dedicate femeilor, câștigând mai multe medalii în competițiile Ivy League.

Deși a fost lăudată pentru curajul său de a-și recunoaște sexualitatea fluidă, a acordat mai multe interviuri pentru publicații cunoscute și mai multe liste cu semnături de susținere au apărut în media, multe sportive și familiile lor au criticat decizia de a admite un bărbat în competițiile feminine, considerând că acesta beneficiază de un avantaj genetic, care nu poate șters cu un tratament hormonal, iar participarea tot mai multor sportivi transgender în probele feminine vor reduce considerabil șansele competitoarelor la burse sportive și la recunoaștere mediatică.

Medaliata cu argint de la Tokyo, lăsată în afara podiumului de Thomas

În proba de 500 metri, Thomas a fost urmată de Emma Weyant (Virginia Cavaliers / University of Virginia), care a terminat la peste o secundă în spatele câștigătoarei, și Erica Sullivan (Texas Longhorns / University of Texas at Austin), la peste două secunde. Brooke Forde, care a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo și care concurează pentru Stanford Cardinal (Stanford University), a terminat pe locul al patrulea și a rămas în afara podiumului. La pozele de final, cele trei sportive s-au fotografiat separat de Thomas, probabil ca o formă de protest. Înotătoarea transgender urmează să concureze și în probele de 100 și 200 metri stil liber la competiția dedicată studenților, dar are de gând să participe și la trialurile pentru calificarea la JO 2024.

Prima și ultima competiție pentru Lia Thomas?

În ianuarie 2022, NCAA a anunțat că își schimbă politica în privința participării sportivilor transgender la competițiile dedicate studenților, începând cu luna martie 2022, odată cu ediția din acest an a Division I Women’s Swimming and Diving Championships, dar lasă la latitudinea fiecărei federații sportive modul în care va gestiona problema.

US Swimming și-a updatat și ea, la puțin timp după, politica de participare, cerând niveluri mai mici de testosteron, jumătate din cele cu care i se permisese lui Thomas să concureze, cu cel puțin 36 de luni înaintea începerii competiției. Ulterior, NCAA a decis ca la competițiile din 2022 să se facă excepții, pentru că ar fi avut "efecte nedrepte și potențial dăunătoare asupra echipelor și sportivilor deja înscriși în concursuri".