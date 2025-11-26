Nadia Comăneci (64 de ani) s-a poziționat cu privire la dreptul sportivelor transgender de a participa la competițiile sportive feminine.

Nadia Comăneci, opinie în privința sportivelor transgender

„Zeița de la Montreal” a afirmat că decizia Comitetului Olimpic Internațional (CIO) de a interzice participarea femeilor transgender la competiții feminine este una „grozavă”.

„Desigur că trebuie să protejăm sportivele feminine și să folosim regulile astfel încât toată lumea să concureze corect.

A fost o decizie grozavă din partea noului președinte al Comitetului Internațional Olimpic (n.r.- Kirsty Coventry). Înțeleg importanța incluziunii, dar sporturile feminine sunt pentru femei”, a declarat Nadia Comăneci, conform Sportskeeda.



Hotărârea CIO în speța sportivelor transgender urmează să fie anunțată oficial la începutul anului următor, informează publicația britanică „The Times”.

2026 va fi ”Anul Nadia Comăneci”



În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată la data de 29 mai anul viitor.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept “Olimpiada Nadia Comăneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme).

Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

