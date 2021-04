Moment istoric! Un transgender a devenit arbitru desi provine dintr-o tara foarte stricta! Anuntul oficial

Astfel, dupa ce in urma cu cativa ani au inceput sa apara femei care arbitreaza, astazi Federatia de Fotbal din Israel a anuntat ca Sapir Berman devine primul arbitru provenit din comunitatea transgender.

"Nu mi-e frica de multimea de pe stadioane. Stiu ca sunt multe blesteme, chiar si sexiste, si le aud de multi ani. Dar in timpul unui joc nu le dau atentie. Sunt foarte puternic si ma descurc", a declarat Sapir Berman, dupa anuntul federatiei.

Desi cultura israeliana critica astfel de persoane, Federatia din Israel a colaborat cu forurile internationale si au reusit sa ofere intregii lumi o dovada de respect si intelegere pentru persoanele cu atitudini diferite.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

