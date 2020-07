Valentina Sampaio a devenit primul model transgender, care a aparut in paginile Sports Illustrated!

Modelul din Brazilia este primul model trans din istoria de 56 de ani a Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Sports Illustrated Swimsuit Issue este revista in care au pozat, in cei 56 de ani de la aparitie, cele mai importante modele ale lumii, precum Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kathy Ireland, Elle Macpherson, Rachel Hunter, Rebecca Romijn, Petra Nemcova, Valeria Mazza, Heidi Klum, Tyra Banks, Irina Shayk, Marisa Miller, Cheryl Tiegs, Christie Brinkley, Paulina Porizkova, Kate Upton, Bar Refaeli sau Brooklyn Decker, dar si sportive cunoscute, precum Serena Williams (tenis), Ekaterina Gordeeva (patinaj), Ronda Rousey (MMA), Maria Sharapova (tenis), Amanda Beard (inot), Jennie Finch (softball), Danica Patrick (automobilism), Anna Kournikova (tenis), Lauren Jackson (baschet), Lindsey Vonn (ski), Alex Morgan (fotbal), Michelle Jenneke (atletism), Eugenie Bouchard, Caroline Waozniacki sau Ana Ivanovici (tenis).

Dupa ce, in 2016, in SI a aparut Ashley Graham, primul model plus-size, in 2019 a aparut Halima Aden, primul model cu hijab, si Tyra Banks, care a realizat pictorialul la varsta de 46 de ani, in acest an s-a mai daramat o bariera, dupa ce in paginile sale a fost prezenta Valentina Sampaio, primul model transgender. Anul trecut, modelul din Brazilia fusese si pe prima pagina a revistei Vogue si a devenit primul supermodel trans al Victoriei Secrets. "Sunt incantata si onorata sa apar in paginile Sport Illustrated. Brazilia este o tara frumoasa, dar gazduieste si cel mai mare numar de crime si violente impotriva comunitatii trans la nivel mondial - de trei ori mai mare decat in Statelor Unite. A fi trans inseamna, de obicei, sa te confrunti cu usi inchise catre inimile si mintile oamenilor. Sper ca acest moment sa arunce o noua lumina asupra problemelor pe care persoanele LGBTQIA se confrunta in aceasta tara”, a declarat Sampaio, care a revolutionat lumea modellingului, impreuna cu modelele trans Hunter Schafer, Hari Nef si MiMi Tao.

Modelul a fost diagnosticat ca transgender la varsta de 8 ani, dar a inceput sa se numeasca Valentina de la varsta de 12 ani. De-a lungul timpului, a aparut in revistele Vogue (Paris, Brazilia, Germania), Vanity Fair (Italia), Elle (Mexic) si L'officiel (Turcia), a devenit imaginea marcilor Dior, H&M, Marc Jacobs, Moschino, L'Oreal, Victoria's Secret PINK si Philipp Plein si este reprezentata de agentia de modeling The Lions, una dintre cele mai mari din lume. De asemenea, a jucat in doua filme, "A Forca do Querer" (2017) si "Berenice Procura" (2017).

Conform literaturii de specialitate, persoanele transgen au o identitate de gen sau expresie a genului care difera de cea a sexului atribuit la nastere. In termeni medicali o persoana transgen este o persoana care sufera de incongruenta de gen (disforie de gen). Unele dintre persoanele transgender care isi doresc sa tranzitioneze de la un sex la altul prin mijloace medicale se identifica ca transexuale. Transgender, des prescurtat trans, este de asemenea un termen umbrela: pe langa oameni a caror identitate de gen este opusa sexului atribuit la nastere (barbati trans si femei trans), el mai poate include indivizi care nu sunt exclusiv masculini sau feminini (persoane care sunt nonbinare sau genderqueer, incluzand identitati bigender, pangender, genderfluid, sau agender). Alte definitii ale cuvantului transgender includ oameni care apartin unui al treilea gen, sau altfel conceptualizeaza persoanele trans ca pe un al treilea gen. Persoanele trans se pot identifica ca fiind heterosexuale, homosexuale, bisexuale, asexuale sau pot refuza sa-si eticheteze orientarea sexuala. Termenul transgender este de asemenea distins de intersex, un termen care descrie oameni nascuti cu caracteristici sexuale fizice "care nu intra in tiparul obisnuit al notiunilor binare ale corpurilor masculine si feminine".