GALERIE FOTO Capello l-a văzut pe Ronaldo la meciul lui Inter și l-a întrebat direct: "Câte kilograme ai acum?"

Capello l-a văzut pe Ronaldo la meciul lui Inter și l-a întrebat direct: "Câte kilograme ai acum?" Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano are parte de oaspeți de seamă la returul cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League.

TAGS:
Fabio CapelloCristiano RonaldoChristian VieriInter MilanoBodo/GlimtReal Madrid
Din articol

Ronaldo și Vieri, prezenți la Inter - Bodo/Glimt

Foștii mari atacanți Ronaldo Nazario (49 de ani) și Christian Vieri (52 de ani) sunt prezenți marți seară pe "Giuseppe Meazza" pentru a asista la încercarea lui Inter de a reveni de la 1-3 contra lui Bodo/Glimt și de a se califica în play-off-ul pentru optimile Champions League.

"În seara meciului Inter - Bodo/Glimt, San Siro a găzduit un cuplu care a făcut ca fiecare fan Inter și fiecare iubitor de fotbal să viseze: Ronaldo Fenomenul și Christian Vieri.

Cuplul de vis s-a întâlnit la Inter doar de 11 ori, încântând fanii cu fiecare atingere. Mai puțin de 700 de minute pe teren împreună - 667, mai exact - dar cu statistici senzaționale: 18 goluri în total, 9 de la Ronaldo, 9 de la Vieri și o medie de un gol la fiecare 37 de minute", așa a sunat prezentarea făcută de Inter celor doi foști mari atacanți.

  • Vieri ronaldo 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Capello l-a tachinat pe Ronaldo: "Câte kilograme ai acum?"

În seara de Champions League, în studioul celor de la Sky s-a aflat fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani), cel care a lucrat cu Ronaldo la Real Madrid.

Pe parcursul interviului acordat de Ronaldo înaintea meciului a intervenit și Fabio Capello. "Câte kilograme ai acum?", a întrebat zâmbind fostul tehnician de la Milan, Real Madrid, AS Roma sau Juventus.

Ronaldo a zâmbit la rândul său și a gustat gluma fostului său antrenor de la Real Madrid. "Haide, Mister... din nou?!", a replicat R9, potrivit Corriere dello Sport.

Capello a renunțat la Ronaldo din cauza problemelor cu greutatea

Ronaldo, care a jucat la Real Madrid în perioada 2002-2007, s-a confruntat cu probleme legate de greutate, motiv pentru care relația sa cu Fabio Capello s-a deteriorat.

"Ronaldo a fost cel mai bun fotbalist pe care l-am antrenat vreodată, dar îi plăcea să petreacă în fiecare noapte.

Cântărea aproximativ 94 de kilograme și refuza să slăbească. La un moment dat, i-am spus președintelui că trebuie să îl lăsăm să plece. Nu mai puteam continua așa. Până la urmă, așa s-a și întâmplat, dar o mai spus o dată: Ronaldo a fost cel mai bun fotbalist pe care eu l-am antrenat", spunea Capello, într-un interviu acordat anul trecut pentru Diario As.

Ronaldo a plecat de la Real Madrid în ianuarie 2007 și a semnat cu AC Milan, unde a petrecut doar un sezon și jumătate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ULTIMELE STIRI
Continuă scandalul Prestianni-Vinicius. Ce susține argentinianul
Continuă scandalul Prestianni-Vinicius. Ce susține argentinianul
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
Campioanele olimpice au refuzat invitația lui Donald Trump
Campioanele olimpice au refuzat invitația lui Donald Trump
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Ionuț Chirilă revine! Și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

Ionuț Chirilă revine! Și-a găsit echipă: ”E aproape de a semna”

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla dacă FCSB ajunge în play-out: ”Și gata!”

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla dacă FCSB ajunge în play-out: ”Și gata!”

Aproape de play-out, Gigi Becali a făcut anunțul: 100.000.000€!

Aproape de play-out, Gigi Becali a făcut anunțul: 100.000.000€!



Recomandarile redactiei
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
Inter - Bodo/Glimt 0-1, ACUM, pe Sport.ro. Cristi Chivu e în șoc! Norvegienii au deschis scorul
După el, potopul! Scandal la FIFA cu fostul jucător de la FCSB
După el, potopul! Scandal la FIFA cu fostul jucător de la FCSB
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul”
Englezii nu-l mai vor pe Radu Drăgușin după eșecul suferit cu Arsenal. Mesaj pentru Igor Tudor
Englezii nu-l mai vor pe Radu Drăgușin după eșecul suferit cu Arsenal. Mesaj pentru Igor Tudor
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
UEFA Champions League | Nebunie în Newcastle - Qarabag 3-2! Leverkusen - Olympiakos 0-0. Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1
Alte subiecte de interes
„Messi a jucat mergând până în semifinale!” Declarație inedită a lui Fabio Capello înainte de finala Mondialului
„Messi a jucat mergând până în semifinale!” Declarație inedită a lui Fabio Capello înainte de finala Mondialului 
Cum a protestat marele Fabio Capello, fost selecționer al Rusiei, față de invazia din Ucraina
Cum a protestat marele Fabio Capello, fost selecționer al Rusiei, față de invazia din Ucraina
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
"Ronaldo va pleca!" Vieri anunta apocalipsa la Juventus! "Nu va juca in Champions League, va urma o criza financiara severa!"
"Ronaldo va pleca!" Vieri anunta apocalipsa la Juventus! "Nu va juca in Champions League, va urma o criza financiara severa!"
"Super Liga nu a murit! Proiectul va continua!" Argumentele unui fost fotbalist care il sustine pe Florentino Perez! "Nu e un prost"
"Super Liga nu a murit! Proiectul va continua!" Argumentele unui fost fotbalist care il sustine pe Florentino Perez! "Nu e un prost" 
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!