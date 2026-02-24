Cuplul de vis s-a întâlnit la Inter doar de 11 ori, încântând fanii cu fiecare atingere. Mai puțin de 700 de minute pe teren împreună - 667, mai exact - dar cu statistici senzaționale: 18 goluri în total, 9 de la Ronaldo, 9 de la Vieri și o medie de un gol la fiecare 37 de minute ", așa a sunat prezentarea făcută de Inter celor doi foști mari atacanți.

"În seara meciului Inter - Bodo/Glimt, San Siro a găzduit un cuplu care a făcut ca fiecare fan Inter și fiecare iubitor de fotbal să viseze: Ronaldo Fenomenul și Christian Vieri.

Foștii mari atacanți Ronaldo Nazario (49 de ani) și Christian Vieri (52 de ani) sunt prezenți marți seară pe "Giuseppe Meazza" pentru a asista la încercarea lui Inter de a reveni de la 1-3 contra lui Bodo/Glimt și de a se califica în play-off-ul pentru optimile Champions League.

Capello l-a tachinat pe Ronaldo: "Câte kilograme ai acum?"

În seara de Champions League, în studioul celor de la Sky s-a aflat fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani), cel care a lucrat cu Ronaldo la Real Madrid.

Pe parcursul interviului acordat de Ronaldo înaintea meciului a intervenit și Fabio Capello. "Câte kilograme ai acum?", a întrebat zâmbind fostul tehnician de la Milan, Real Madrid, AS Roma sau Juventus.

Ronaldo a zâmbit la rândul său și a gustat gluma fostului său antrenor de la Real Madrid. "Haide, Mister... din nou?!", a replicat R9, potrivit Corriere dello Sport.

Capello a renunțat la Ronaldo din cauza problemelor cu greutatea

Ronaldo, care a jucat la Real Madrid în perioada 2002-2007, s-a confruntat cu probleme legate de greutate, motiv pentru care relația sa cu Fabio Capello s-a deteriorat.

"Ronaldo a fost cel mai bun fotbalist pe care l-am antrenat vreodată, dar îi plăcea să petreacă în fiecare noapte.

Cântărea aproximativ 94 de kilograme și refuza să slăbească. La un moment dat, i-am spus președintelui că trebuie să îl lăsăm să plece. Nu mai puteam continua așa. Până la urmă, așa s-a și întâmplat, dar o mai spus o dată: Ronaldo a fost cel mai bun fotbalist pe care eu l-am antrenat", spunea Capello, într-un interviu acordat anul trecut pentru Diario As.

Ronaldo a plecat de la Real Madrid în ianuarie 2007 și a semnat cu AC Milan, unde a petrecut doar un sezon și jumătate.