"Ce va recomanda?!" :) Cum alege Anamaria Prodan jucatorii si antrenorii pe care ii impresariaza: "Sa aiba sarm, frumusete, inteligenta"

Impresarul Anamaria Prodan-Reghecampf crede ca Dan Alexa ar fi fost un antrenor foarte potrivit pentru Dinamo si spune ca acesta va ajunge intr-o buna zi sa faca din formatia alb-rosie una capabila sa se lupte la titlu.

Anamaria Prodan-Reghecampf a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Ea a spus, printre altele, cum isi alege colaboratorii. Pentru a lucra cu ea, fotbalistii si antrenorii trebuie sa aiba "sarm, frumusete si inteligenta", spune ea.

"Antrenorii si jucatorii mei sunt exact ca mine, ne oglindim. Stapani pe noi, constienti de calitatile pe care le avem si stapani pe meserie. Daca Dan Alexa a spus ca va merge intr-o zi la Dinamo si va face echipa care sa se bata la campionat, asa va fi.



Eu am ajuns la performanta de a-mi alege jucatorii si antrenorii cu care lucrez. Iar cand am ales sa lucrez cu Dan Alexa, am stiut de la inceput toate calitatile si defectele. Cat timp ai o mentalitate de invingator, nu ai cum sa nu faci performanta.

Si in general, pentru mine, ca femeie, cand fac portretul antrenorului sau al jucatorilui, trebuie sa contina tot: si sarm, si frumusete, si inteligenta, si caracter. Ai mei le au pe toate! E foarte greu ca ai mei sa nu faca performanta la orice nivel", a spus Anamaria Prodan.